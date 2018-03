OD PRETILOSTI DO ANOREKSIJE: Žena sa 152 pala na tek 32 kilograma u samo dvije godine

Britanka Claire Huxtable (44) težila je 152 kilograma i željela je smršaviti za odmor. Krenula je na dijetu i počela gubiti kilograme, no ubrzo je postala opsesivna. Nakon drastičnog gubitka kilograma tijekom dvije godine, dijagnosticirana joj je anoreksija.

Claire Huxtable (44) iz Sutton Heatha u Engleskoj željela je biti mršava. Napravila si je plan prehrane i rigorozno ga se pridržavala. Bila je oduševljena kada su se kilogrami počeli topiti. No, ubrzo je prešla iz jedne krajnosti u drugu: od patološke pretilosti do anoreksije, i to u samo dvije godine, piše Daily Mail.

Clairein prvotni cilj bio je da smršavi dovoljno kako bi stala u sjedalo u zrakoplovu kako bi mogla na putovanje. Zbog toga je odbacila nezdravu hranu, no ubrzo se počela bojati jesti bilo što, uključujući i voće i povrće.





Ekstremni gubitak kilograma

Sa 152 kilograma Claire je pala na svega 32 kilograma. Isprva je mislila da joj se zdravlje poboljšava kako mršavi, no ubrzo je postala opsjednuta brojanjem kalorija, skrivenim šećerima i vježbanjem. Nakon ekstremnog gubitka kilograma, Huxtable se podvrgnula operaciji kako bi s trbuha maknula višak kože u namjeri da bude mršavija.

“Koliko god sam kilograma skinula, u zrcalu sam vidjela debelu osobu. Mislila sam da sam u pravu, a da su svi ostali glupi što toliko jedu. Ne želim biti debela, no nikada nisam bila ovako nesretna. Učinila bih sve da se ponovno osjećam kao ona stara napuhnuta ja”, izjavila je Huxtable.

Dijagnoza

Claire je shvatila da je situacija ozbiljna kada je na dugoočekivanom odmoru sa svojom partnericom Faith u Grčkoj bila toliko slaba da je padala u nesvijest.

“To mi je otvorilo oči”, priznaje Claire.

Po povratku je potražila liječničku pomoć i dijagnosticirana joj je anoreksija.

“Mislila sam da su poremećaji u prehrani za tinedžere. Želim da javnost zna da anoreksija može pogoditi bilo koga, bilo kada. Želim upozoriti ljude da paze što žele. Kada sam počela gubiti kilograme, jako sam htjela biti mršava, a sada sam očajna i opasno pothranjena” poručuje Claire koja se liječi u bolnici.

Daily Mail/Magazin.hr