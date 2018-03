OBRATITE PAŽNJU: Imate li dlake u ušima prijeti vam rizik od srčanog udara

Crne dlačice unutar uha mogu ukazivati na povećanu opasnost od srčanog udara, pokazala su neka istraživanja.

Studija koju je proveo doktor Sanders T. Frank i njegov stručni tim, objavljena je u New England Journal of Medicine, te ukazuje da dijagonalni nabor na ušnoj školjci može biti znak bolesti srca, piše Healthy and Natural Life.

Stručnjaci su utvrdili kako postoji jaka veza između dlačica u kanalu uha i bolesti koronarnih arterija.

Skupina liječnika, uključujući i Richarda F. Wagnera s Boston University Medical School pretpostavlja da uzrok ugrušaka u arterijama može biti dugotrajno izlaganje androgenu, muškom hormonu.



Stručnjaci podijeljeni

Godine 1989. godine objavljen je još jedan članak na tu temu u indijskom Heart Journal. Članak je izložio rezultate istraživanja provedenog na 215 indijskih bolesnika, koja se bavi vezom između ušne resice, dlačica u uhu i bolesti koronarnih arterija.

Dok pojedini stručnjaci ‘krivca’ vide u testosteronu kao glavnom uzroku povezanosti dlačica u uhu i srčanog udara, drugi misle kako je to tipična karakteristika procesa starenja, a ljudi umiru od srčanog udara zbog starosti ili pretilosti, a ne zato što imaju dlake u ušima.

