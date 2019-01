OBORILI GUINNESSOV REKORD U PLEMENITE SVRHE: Indijski ginekolozi složili najdulju liniju od higijenskh uložaka

Oblikovali su ih u model maternice s jajnicima

Indijski ginekolozi uspješno su za Guinnessovu knjigu rekorda oblikovali najdulju liniju slažući higijenske uloške u oblik maternice u svrhu promicanja menstrualne higijene među mladima, piše list The Hindu u digitalnom izdanju.

Više od 1500 ginekologa okupljenih u Bangaloreu na 62. Indijskom kongresu obstetricije i ginekologije iscrtalo je liniju dugu 1078 metara za što im je trebalo 10.105 higijenskih uložaka.

Kako bi skrenuli pozornost na zdravlje žena linijom su postigli oblik maternice i obilježili je porukom ‘Nothing’s more cuterus than your uterus’ (igra riječi koja bi u slobodnom prijevodu glasila ‘nema ništa važnije od tvoje maternice’).

Samo 58 posto Indijki koristi uloške ili tampone

Prema riječima organizatora, higijenski ulošci bit će donirani četirima školama koje će ih podijeliti učenicama.

Podaci Nacionalnog zavoda za obiteljsko zdravlje iz prosinca 2017., pokazuju da samo 58 posto žena u Indiji u dobi između 15 do 24 godine koristi higijenske mjere menstrualne zaštite.

U srpnju je Indija povukla sporni porez na higijenske uloške nakon snažne kampanje koju su predvodili aktivisti i zvijezde Bollywooda u svrhu educiranja i osnaživanja žena.

Studija koju su provele organizacije WaterAid i UNICEF otkrile su da trećina djevojaka u Južnoj Aziji tijekom mjesečnice ne pohađa nastavu.