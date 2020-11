OBDUKCIJA PLUĆA UMRLIH OD KORONAVIRUSA OTKRILA: ‘Ovo jasno pokazuje koji je uzrok ‘dugog Covida’

Obdukcijom pluća ljudi koji su umrli od posljedica covida-19 patolozi su u većini slučajeva otkrili trajna i velika oštećenja, a to bi saznanje znanstvenicima moglo pomoći da shvate što se krije iza sindroma poznatog kao “dugi covid”, tijekom kojega pacijenti mjesecima pate od neprekidnih simptoma bolesti.

Znanstvenici koji su proveli istraživanje kažu da su otkrili neke jedinstvene karakteristike SARS-CoVa-2, virusa koji uzrokuje covid-19, što bi moglo razjasniti zbog čega je u stanju nanijeti takvu štetu.

“Nalazi ukazuju na to da covid-19 nije samo bolest uzrokovana smrću stanica zaraženih virusom, već je vjerojatno i posljedica toga što te abnormalne stanice dugo ostaju u plućima”, rekao je Mauro Giacca, profesor na londonskom King’s Collegeu i jedan od suautora studije.

