NUŽNE SU HITNE PROMJENE: Ova opaka bolest može se vrlo lako izbjeći, no zašto je onda sve više oboljelih?

Gotovo 40 posto slučajeva demencije moglo bi se izbjeći ili usporiti smanjenjem rizičnih faktora kao što su pretjerana konzumacija alkohola, pušenje, ozljede glave i onečišćenje zraka, navodi studija objavljena u četvrtak.

Iz toga razloga autori, a riječ je o skupini stručnjaka, daju niz preporuka osobama koje donose političke odluke o tome da treba ograničiti konzumiranje alkohola, raditi na odbacivanju pušenja, provoditi akcije borbe protiv pretilosti i dijabetesa te smanjivati onečišćenje zraka.

“Naše izvješće govori da donositelji odluka i pojedinci imaju moć spriječiti ili odgoditi velik dio slučajeva demencije”, kaže autorica Gill Livingston sa Sveučilišta University College u Londonu čiji je rad objavljen u medicinskom časopisu The Lancet.

“Takve bi akcije mogle imati velik učinak na stanovnike koji su nesrazmjerno izložene rizičnim faktorima, kao što su ljudi niskih i srednjih primanja te ranjive skupine stanovništva, primjerice etničke manjine”, kaže Livingston.

Prema Međunarodnoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) izgledno je da 50 milijuna u svijetu oboli od demencije, od čega 60 do 70 posto od Alzheimerove bolesti. Taj broj pokazuje trend rasta jer živimo sve dulje.

WHO procjenjuje da će ukupan broj ljudi pogođenih demencijom narasti na 82 milijuna do 2030., odnosno 152 milijuna do 2050., većinom zbog rasta demencije u zemljama niskih i srednjih prihoda.

Izazvana “skupom bolesti i trauma” koje pogađaju mozak, demencija “zahvaća memoriju, zaključivanje, orijentaciju, razumijevanje, računanje, sposobnost učenja, govor i rasuđivanje”, navodi WHO na svojoj internetskoj stranici.

The new Lancet paper describes eleven risk factors that can be modified to prevent dementia. Physical inactivity is one of those, we PTs should encourage physical activity in each of our patients. #movementislife pic.twitter.com/ox7FTU8MJH

— Ammar Suhail (@suhailphysio89) July 31, 2020