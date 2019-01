NUTRICIONISTICA ZAPANJILA JAVNOST: ‘Kriška pizze ujutro zdravija je nego većina žitnih pahuljica’

Jedna kriška pizze u jutro može biti zdravija od zdjelice zašećerenih žitarica.

Nutricionistica Chelsey Amer tvrdi kako jedna kriška pizze može predstavljati bolje izbalansiran doručak nego većina žitarica, jer sadrži više proteina, više svježih sastojaka, kao i manje šećera nego zaslađene žitarice, piše Daily Mail.

Zaslađene žitarice prepune šećera, a bez proteina

Unatoč tome što se reklamiraju kao idealna hrana za doručak, većini komercijalnih žitarica nedostaje prehrambena vrijednost te ne sadrže dovoljno proteina i zdravih masti. Amer tvrdi da pizza osigurava snažan balans proteinskih ugljikohidrata i masti za razliku od većine žitarica koje sadrže istu količinu kalorija kao i čokoladica.

“Možda će vas iznenaditi da prosječna šnita pizze i zdjelica žitarica s punomasnim mlijekom sadrže gotovo istu količinu kalorija”, kaže Amer. “No pizza sadrži znatno više proteina, koji će vam pomoći da se osjećate puni i imate energije tijekom prijepodneva.” Dodala je i da se brojne zaslađene žitarice ne bi uopće mogle smatrati sastavnim dijelom izbalansirane prehrane jer jednostavno sadrže previše šećera. “Ja volim žitarice kao i svi ostali, ali mnoge zaslađene žitarice sadrže kalorija koliko i cijela čokoladica. A i nije baš najpametnije zaspočeti dan s puno šećera”, napisala je.

Nedavno istraživanje pokazalo je da šećer čini preko 35% sastojaka u nekim popularnim markama žitarica. Osim ako jedete ‘čiste’ žitarice bez dodataka, one mogu rezultirati naglim porastom šećera u krvi, što oslobađa inzulin i ako se to redovito ponavlja to nije dobro za vaše tijelo”, rekla je nutricionistica Tammy Lakatos Shames. “Kalorije se brzo gomilaju i brzo ste ponovo gladni.”

Najbolja je pizza koju sami napravite

No neki stručnjaci navode kako pizza baš i nije najzdravija hrana te da ju ljudi ne bi trebali jesti za doručak. “Ne bih rekla kako odlazak u pizzeriju predstavlja idealan objed”, tvrdi nutricionistica Wendy Kaplan. Hranjive tvari koje se nalaze u pizzi ne mogu ‘nadjačati’ štetne sastojke – prerađene ugljikohidrate, zasićene masti i natrij, dodala je.

Količina kalorija i masti u pizzi isto tako ovisi o tome tko ju radi, tako da ljudi ne znaju koliko soli konzumiraju, upozorava Kaplan. No ako sami radite pizzu koristeći cijelovito zrno za koru i napunite ju povrćem, onda bi se stvarno moglo raditi o zdravijem doručku.