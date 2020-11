NOVOST O ANTITIJELIMA MOGLA BI PROMIJENITI SVE: Imunitet na koronavirus ipak traje puno dulje nego što se mislilo?

Istraživanje je dobra vijest za više od 51 milijun ljudi koji su zaraženi koronavirusom od početka pandemije, objavili su znanstvenici sa sveučilišta Oxford, autori studije.

„Ovo su stvarno dobre vijesti jer možemo biti sigurni da se, barem u kratkom roku, većina onih koji su preboljeli covid-19 neće ponovno zaraziti“, rekao je David Eyre, profesor s Oxforda i jedan od autora istraživanja.

Rijetki slučajevi ponovne zaraze stvorili su zabrinutost da bi imunitet mogao biti kratkog roka te da se oporavljeni pacijenti mogu brzo ponovno zaraziti. No rezultati ovog istraživanja provedenog na zdravstvenim radnicima izloženih koronavirusu, što ih čini visokorizičnom skupinom za zarazu, pokazuju da je ponovna zaraza ekstremno rijetka.

