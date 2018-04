NOVO OTKRIĆE O MOZGU DRASTIČNO MIJENJA POGLED NA STARENJE: Stručnjaci skeptični: ‘To ne može biti istina’

Nove moždane stanice mogu se razviti i u starijih ljudi, objavili su američki znanstvenici i potaknuli novu raspravu među stručnjacima o tome prestaje li ikada razvoj ljudskih mentalnih kapaciteta

Članak znanstvenika s njujorškog sveučilišta Columbia objavljen u časopisu Stem Cell u izravnoj je suprotnosti sa španjolsko-američkom studijom objavljenom prošli mjesec po kojoj područja ljudskog mozga zadužena za pamćenje i učenje prestaju proizvoditi neurone oko trinaeste godine života. Iako se nijedna studija ne smatra konačnim pravorijekom, takva se istraživanja pažljivo prate jer svjetska populacija stari pa znanstvenici u borbi s posljedicama demencije pokušavaju bolje shvatiti kako s njima stari i mozak.

Slično kao kod mladih

Središnja točka istraživanja je hipokampus, moždana ‘centrala’ za učenje i pamćenje. Točnije, znanstvenici tragaju za zametcima novih moždanih stanica koji će se kasnije razviti u neurone, važne zbog prijenosa informacija u mozgu. Znanstvenici s Columbije koristili su se uzorcima mozga dobivenima nakon obdukcije 28 ljudi koji su iznenada umrli u dobi između 14. i 79. godine i tragali za novoformiranim neuronima.

“Otkrili smo da stariji ljudi imaju sposobnost stvaranja tisuća novih neurona, slično kao što je i kod mladih ljudi”, rekla je vodeća autorica studije, profesorica neurobiologije Maura Boldrini. “Opazili smo i slične obujme hipokampusa u svim dobnim skupinama”, dodala je. To upućuje na mogućnost da mnogi seniori mogu zadržati kognitivne i emocionalne sposobnosti dulje nego što se pretpostavljalo. Boldrini, međutim, upozorava da su ti novi neuroni možda manje u mogućnosti prenositi informacije u starijih ljudi zbog starenja njihovih krvnih žila.



Kontroverzije

Studija koju je prošli mjesec u časopisu Nature objavila skupina znanstvenika predvođena Arturom Alvarez-Buyllom s kalifornijskog sveučilišta u San Fransiscu tvrdi, međutim, suprotno. Proučavajući uzorke mozga 59 odraslih osoba i djece ustanovili smo da “nema dokaza o postojanju mlađih neurona ili matičnih stanica koje proizvode nove neurone” u hipokampusu osoba starijih od 18 godina, kazao je Alvarez-Buylla.

“Pronašli smo određen broj neurona kod djece do godinu dana i još nešto kod djece u dobi između sedam i 13 godina”, rekao je znanstvenik. Rezultati našeg istraživanja upućuju na to da je “hipokampus kod čovjeka u velikoj mjeri već izgrađen tijekom razvoja mozga fetusa”, dodao je tada. Već se tada znalo da će to potaknuti polemike u znanstvenoj zajednici. Alvarez-Buylla već je reagirao na istraživanje znanstvenika s Columbije. Iz njegova laboratorija kažu da nisu uvjereni u njihove zaključke.

“Temeljeno na onome što su javno predstavili, čini se da su stanice koje oni zovu novu neuronima u hipokampusu starijih ljudi bitno drugačijeg izgleda i oblika od onoga što bi se smatralo mladim neuronima”, objavio je Alvarez-Buylla kako ga prenosi Los Angeles Times.