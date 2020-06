NOVO ISTRAŽIVANJE OKO KORONAVIRUSA NE ZVUČI OBEĆAVAJUĆE, ALI… ‘Ovo ne znači da se nebo srušilo’

Razine antitijela kod pacijenata koji su preboljeli covid-19 znatno su pale dva do tri mjeseca nakon zaraze i kod simptomatskih i kod asimptomatskih pacijenata, po novoj kineskoj studiji, što potiče pitanja o trajanju bilo kakvog imuniteta na novi koronavirus.

Istraživanje, objavljeno u časopisu Nature Medicine 18. lipnja, ukazuje na rizike uporabe “imunitetskih putovnica” za covid-19 i podupire produženje javnozdravstvenih mjera poput socijalnog distanciranja i izolacije visokorizičnih skupina, rekli su istraživači.

Zdravstvene vlasti nekih zemalja, poput Njemačke, raspravljaju o etičnosti i mehanizmima odobrenja ljudima koji imaju antitijela da se slobodnije kreću od onih koji ih nemaju.

Istraživanje, koje je obuhvatilo 37 pacijenata koji su imali simptome i 37 asimptomatičnih, utvrdilo je da je kod onih koji su razvili IgG antitijela, jedan od glavnih tipova antitijela nakon infekcije, u više od 90 posto slučajeva, došlo do njihovog naglog pada u dva do tri mjeseca.

Pri tome je uočeno da je koncentracija IgG antitijela i u akutnoj fazi bolesti i u fazi ranog oporavka bila kod asimptomatskih bolesnika značajno manja nego kod onih koji su imali simptome. Antitijela su pala ispod praga otkrivanja kod 40 posto asimptomatskih i kod 13 posto simptomatskih bolesnika.

Studiju su proveli istraživači medicinskog sveučilišta Chongqing, ogranka kineskog Centra za nadzor i prevenciju bolesti i drugih instituta. Jin Dong-Yan, profesor virologije na sveučilištu Hong Konga, koji nije sudjelovao u istraživanju, rekao je da studija ne negira mogućnost da bi zaštitu mogli pružati drugi dijelovi imunosnog sustava.

