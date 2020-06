NOVI BRUTALNI PODACI: Ove brojke su dokaz koliko se brzo koronavirus širi kad vam je u kući zaražena osoba

Novi koronavirus dvostruko je zarazniji u kućanstvima od sličnih bolesti kao što je SARS jer se znatan broj novih infekcija proširi prije nego što oboljeli od covida-19 pokaže simptome, pokazala je studija objavljena u četvrtak.

Znanstvenici u Kini i Sjedinjenim Državama rekli su da bi njihova otkrića mogla imati veliki utjecaj na smanjenje broja novih zaraza.

Koristeći podatke o 350 oboljelih od covida-19 i gotovo 2000 njihovih bliskih kontakata u gradu Guangzhou u Kini, znanstvenici su procijenili “stopu sekundarnog napada” virusa, odnosno vjerojatnost da zaražena osoba prenese bolest nekom drugom.

Otkrili su da prosječni pacijent ima samo 2,4 posto izgleda da zaarazi nekoga tko ne živi s njim, a taj je postotak skočio na 17,1 – otprilike jedan od šest – među onima s kojima zaražena osoba živi.

Prema njihovim modelima, koji se temelje na podacima prikupljenima u siječnju i veljači, ali koji su ažurirani kako bi odražavali najnovija kretanja, vjerojatnost zaraze u istom kućanstvu s oboljelim bila je najviša među ljudima starijima od 60 godina i najniža među mlađima od 20.

Sveukupni izgledi da se zarazi član obitelji ili osoba u istom kućanstvu dvostruko su veći nego u slučaju SARS-a i tri puta veći u usporedbi s MERS-om, još jednim koronavirusom, otkrili su. Znanstvenici su otkrili da je vjerojatnost da nositelj covida-19 zarazi člana obitelji ili cimera znatno viša – 39 posto – prije nego što mu se pojave simptomi nego poslije.

To sugerira da se virus lako prenosi unutar inkubacijskog razdoblja te da ga mogu prenositi osobe koje ne znaju da su bolesne jer nemaju simptome. Znanstveni tim je rekao da je izolacija unutar kućanstva smanjila ukupan broj slučajeva covida-19 u studiji za 20 do 50 posto u usporedbi s izostankom karantene.

“Iako se učinak izolacije slučajeva čini umjerenim, visoka infektivnost virusa tijekom razdoblja inkubacije sugerira da je karantena asimptomatskih kontakata mogla spriječiti daljnje transmisije”, rekao je Qin-Long Jing iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti u Guangzhouu.

