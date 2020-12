NOVA STUDIJA: COVID-19 JE ČAK TRIPUT GORI OD GRIPE! Usporedili su sve podatke dosad i ove brojke prilično zabrinjavaju

Sve je više dokaza koji potvrđuju da Covid-19 uzrokuje ozbiljnije ishode nego sezonska gripa, rezultirajući mnogo većom stopom smrtnosti među hospitaliziranim pacijentima. Novoobjavljeno istraživanje temeljeno na francuskim nacionalnim podacima usporedilo je pacijente primljene u bolnicu zbog Covida-19 s onima primljenima zbog sezonske gripe.

Gotovo dvostruko više ljudi primljeno je u bolnicu zbog Covida-19 na vrhuncu pandemije koronavirusa, nego zbog gripe na vrhuncu sezone gripe 2018/2019, pokazala je studija objavljena u časopisu “The Lancet Respiratory Medicine”.

Zbog Covida-19 hospitalizirano je 89.530 pacijenata, a zbog gripe 45.819 pacijenata. Istraživači su otkrili da je stopa smrtnosti među pacijentima s Covidom-19 čak tri puta veća u odnosu na gripu. Od Covida je preminulo 15.104 pacijenata, odnosno 16,9 posto, a od gripe 2640, odnosno 5,8 posto.

Uz to, statistika je pokazala da je veći udio oboljelih od Covida imao težu kliničku sliku (16,3 posto) u odnosu na pacijente koji su imali gripu (10,8 posto).

“Naša studija pokazuje da je Covid-19 mnogo ozbiljniji od gripe”, rekla je u izjavi Catherine Quantin, koja je vodila studiju Sveučilišne bolnice u Dijonu. Quantin je istaknula da nalazi posebno uzbunjuju s obzirom da je sezona gripe 2018/19. bila najsmrtonosnija u posljednjih pet godina.

