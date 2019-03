‘NOTEBOOK’ JE SAMO FILM, A BARBA ŠIME – ČOVJEK KOJI GA JE DEBELO NADMAŠIO: Zbog njegove priče plakat ćete otvorenih usta

‘Čovika s ovoliko dobrote u sebi još nisam upoznala’, napisala je medicinska sestra

U bolnicama, centrima i raznim ustanovama sve je više ljudi koji volontiraju kako bi pomogli bližnjima i zajednici, no malo tko će htjeti volontirati u psihijatrijskoj bolnici. Ipak, barba Šime je odlučio pomoći upravo pacijentima Psihijatrijske bolnice Ugljan. U toj bolnici prije mjesec dana preminula mu je supruga.

Svaki dan posjećivao svoju Jozicu

Svaki dan ju je posjećivao, svaki dan joj govorio ‘Dobro jutro, ljubavi’, iako ga često nije prepoznavala. Nakon što je preminula, barba Šime se vratio na odjel. Hoće pomoći, jer kaže, dosadno mu je kući. Njegovu priču je, uz njegovo dopuštenje, podijelila mlada medicinska sestra bolnice.

“Ovo je barba Šime. On ima 86 godina i njegova supruga Jozica je bila nasa pacijentica (PBU, Odjel za demencije) do prije misec dana kad je nažalost preminula. Jožica je bolovala od Alzheimerove demencije i često puta nije prepoznavala svog Šimu, iako ga je često spominjala. To barba Šimu nije sprječavalo da svaki dan dođe u posjet, da ju poljubi na dolasku i odlasku, tepa joj, prošeta je, nahrani i provede vrijeme s njom.

‘Kad gledate dvoje ljudi od 80ak godina kako se vole’

Sićam se jednom kad je doša, a Jozici pozlilo, vitalni znakovi nemjerljivi, a on plače isprid vrata k’o malo dite i čeka da mu rečemo oće li ona biti dobro. Tada smo skoro svi plakali s njim od sriće jer se Jožica izvukla, a njene prve riči kad je došla sebi su bile: di je Šime? Kad gledate dvoje ljudi od 80ak godina kako se vole i kako joj govori “dobro jutro ljubavi” svaki put kad dode, spoznate sto je to prava ljubav.

Nazalost Jozica je umrla prosli misec, a Šimu je to svakako pogodilo. Svima nam je bilo tesko, ponajvise zbog njega i kako ce on to podniti.

Nekidan netko zvoni na odjel, kad ono barba Šime! Doša se prijaviti za volontiranje kod nas na odjelu! Kaze da nam želi pomoci, dosadno mu je kuci samom, a nama ce dobro doci da proseta jos neku pacijenticu ko sto je seta svoju Jozicu.

Ljudi moji meni je ovo popravilo dan, ma što dan život!! Čovika s ovoliko dobrote u sebi još nisam upoznala! Svaka mu cast i kapa do poda nasem “volonteru”!! Ugledajmo se na barba Šimu!!”, napisala je dirnuta medicinska sestra.