NIŠTA BRZI TESTOVI, VIRUS DALEKO BOLJE DETEKTIRAJU – PSI: U planu velike promjene, ovo bi moglo ukinuti buduće karantene!

Koristeći svoj izvanredan njuh psi su i ranije dokazali da mogu nanjušiti bolesti poput raka, malarije ili epilepsije. Nekoliko prethodnih studija pokazalo je da uspijevaju otkriti i zaražene virusom SARS-CoVa-2.

Znanstvenici s Londonskog fakulteta za infektivne bolesti i tropsku medicinu studijom su nastojali ustanoviti mogu li psi otkriti prepoznatljiv miris kemijskih spojeva povezanih s covid pozitivnim osobama koje ne pokazuju simptome bolesti.

Prikupili su odjeću i zaštitne maske ljudi s pozitivnim testom na blagi ili simptomatski SARS-CoV-2. Među odjećom su bile čarape 200 osoba zaraženih koronavirusom koje su u laboratorijskim testovima podijelili na šest pasa prethodno dresiranih tako da upozore na na prisutnost ili izostanak traženoga kemijskog spoja.

Pse je trebalo obučiti tako da ne prepoznaju “lažno pozitivan rezultat”, nastojeći dobiti pseću poslasticu kao nagradu čak i ako u danome testu nije bilo uzoraka covida-19.

“To znači da obučeni pas u potpunosti razumije zadaću i dobiva nagradu za prepoznavanje ispravnoga negativnog rezultata testa, ali i ispravnoga pozitivnog rezultata”, pojasnila je Claire Guest s Fakulteta za infektivne i tropske bolesti.

Pokazalo se da su psi koji su sudjelovali u studiji uspješno identificirali između 82 i 94 posto uzoraka SARS-CoVa-2. Nakon toga su znanstvenici proučili u kolikoj su mjeri učinkoviti ovi rezultati u otkrivanju blagih ili asimptomatskih slučajeva covida-19, usporedivši ih s tradicionalnim PCR testovima.

Pokazalo se da uz pomoć posebno obučenih pasa koji se, primjerice koriste za provjeru osoba na terminalima zračnih luka, može otkriti 91 posto slučajeva, što rezultira 2,24 puta nižom stopom prijenosa virusa nego samo u slučaju primjene PCR testova.

Autori istraživanja, koje tek treba proći znanstvenu recenziju, kažu kako se nadaju da bi se ovakva mjera u konačnici mogla koristiti da bi zamijenila potrebu za odlaskom putnika u karantenu, što predstavlja problem kada se putuje, jer velika većina putnika nije covid pozitivna.

“Ključna je činjenica da su psi znatno brži od ostalih testova”, rekao je koautor studije James Logan. “Stoga predlažemo da prvo testiranje obave psi, a zatim bi se putnici koje su oni prepoznali kao pozitivne odmah podvrgnuli besplatnome PCR testiranju.”

Znanstvenici tvrde da iz zrakoplova punog putnika, što je oko 300 ljudi, statistički gledano izlazi manje od jedan posto covid pozitivnih.

