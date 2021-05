Iz dana u dan sve je više novih saznanja o covidu-19, a najzad je utvrđeno i to da je izuzetno rijetko stanje koje uzrokuje upalu sive i bijele tvari u leđnoj moždini “neočekivano česta” neurološka komplikacija kod pacijenata zaraženih koronavirusom.

Poznat kao akutni transverzalni mijelitis, obično ima 1,34 do 4,6 slučajeva na milijun ljudi svake godine što ga čini izuzetno rijetkom bolešću. Međutim, tijekom pandemije covida-19, istraživači su primijetili nebrojene slučajeve, prenosi IFL Science.

ATM, which is marked by inflammation of the spinal cord, is a rare neurological disorder that can lead to spinal cord lesions, paralysis, and bowel dysfunction.#covid19 #neurology #neuroscience #sciencehttps://t.co/QnrDhrvFNQ

— Neuroscience News (@NeuroscienceNew) April 27, 2021