NEMA VIŠE DVOJBI, OVO VAS ČUVA OD INFARKTA: Samo 2-3 puta tjedno dovoljno je da vam krvne žile budu kao u djeteta

Potrebno je vježbati četiri do pet puta tjedno kako bi se spriječilo otvrdnjavanje glavnih arterija, pokazalo je istraživanje, a prenosi u ponedjeljak BBC

Studija provedena među stotinu ljudi u dobi od 60-ak godina pokazala je da vježbanje dva ili tri puta tjedno održava zdravima samo neke arterije. Znanstvenici kažu da bilo kakav oblik vježbanja smanjuje rizik od srčanih problema. Međutim, prava količina vježbanja u pravom trenutku života mogla bi usporiti starenje srca i krvnih žila.

U studiji, objavljenoj u stručnom časopisu The Journal of Physiology, razmotrene su navike vježbanja sudionika tijekom dosadašnjeg života i mjerena je tvrdoća njihovih arterija. Arterije su krvne žile koje prenose krv iz srca u sve dijelove tijela. Kako čovjek stari, one su sklone otvrdnjavanju. Nezdrav stil života može uzrokovati blokadu arterija nakupinama masti.

15 NAMIRNICA KOJE SPRJEČAVAJU INFARKT: Pročistite krvne žile i poboljšajte krvnu sliku na prirodan način

Američki znanstvenici otkrili su da vježbanje dva do tri puta tjedno po 30 minuta tijekom života održava mlađima srednje velike arterije koje dovode krv u glavu i vrat. Međutim, ljudi koji su vježbali četiri do pet puta tjedno imali su zdravije velike i srednje velike arterije.