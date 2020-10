Dugotrajna bolest nakon infekcije koronavirusom, koja se ponekad naziva i “dugi covid”, možda nije jedan sindrom, već i do njih četiri koji uzrokuju vrtlog simptoma koji utječu na sve dijelove tijela i uma, rekli su liječnici u četvrtak.

U početnom izvještaju o dugotrajnom covidu-19, britanski Nacionalni institut za zdravstvena istraživanja (NIHR) rekao je da se kod pacijenata s covidom, od kojih nekima bolest traje sedam ili više mjeseci, simptomi uobičajeno pojavljuju u jednom fiziološkom području, kao što su srce ili pluća, povuku se, a zatim se ponovno pojave na drugom području.

Long-term complications can be life-altering for some #COVID19 survivors.

The best thing we can do is take steps to avoid getting or spreading this illness: Social distance, wear masks in public, avoid large crowds, and wash our hands often. https://t.co/C746uMgD0x

