NEDOSTATAK VITAMINA B: Utjecat će na gotovo svaku tjelesnu funkciju, a ovo su glavni simptomi

Vitamini B kompleksa esencijalni su za većinu životnih funkcija, pa se tako jako lako može prepoznati njihov nedostatak.

Za pravilan rad organizma i obrambenog sustava, našem tijelu potrebni su vitamini, minerali i ostali nutrijenti. Naši organi se njima hrane te im oni pomažu u boljem i pravilnijem funkcioniranju. Jedni od vitalnih vitamina su oni iz B skupine koji su nezaobilazni u opremanju našeg tijela kod fizičkih i mentalnih napora te pomažu normalnu i zdravu probavu. Vitamin B važan je za zdravu kožu, kosu i nokte, ali i za krvne žile te naš mozak.

Za razliku od vitamina D, poznati su nam i potrebni vitamini iz B kompleksa. To su:

B1 ili tiamin

B2 ili riboflavin

B3 ili niacin

B4 ili pantotenska kiselina

B5 ili piridoksin

biotin

folna kiselina

B12 ili cijanokobalamin

Svaki od njih ima posebnu i jedinstvenu strukturu te različitu ulogu u funkcioniranju organizma. Iz tog razloga ih je potrebno unositi kao cjelinu. Ako dođe do nedostatka vitamina B osjetit ćete razliku na mnogim aspektima svog organizma. Neki od učinaka vitamina B kompleksa su stvaranje energije, prijenos živčanih impulsa, metabolizam ugljikohidrata, masti i proteina, stvaranje krvnih ćelija, održavanje zdrave jetre te tkiva kose i kože. Imaju velik utjecaj i na opće raspoloženje, smanjuju simptome anksioznosti, tjeskobe i depresije te omogućavaju bolji i kvalitetniji san.

Ovi vitamini su topivi u vodi što znači da ih naše tijelo ne može skladištiti, ali niti da može doći do prekomjernog unosa ili vitaminoze. Najčešće se unose preko konzumiranih namirnica bogatim vitaminom B. Dnevne preporučene doze mogu se zadovoljiti preko hrane te u većini slučajeva nije potreban dodatak u obliku kapsula. Kod nekih ljudi postoji deficit ovog vitamina, a to su:

osobe koje često konzumiraju alkohol

žene koje uzimaju oralne kontraceptive

starije osobe

aktivni sportaši

osobe koje uzimaju antibiotike

djeca i ostali slabijeg imuniteta

Ujedno, ukoliko dođe do grupe, infekcija ili samo dugotrajnog umora, postoji mogućnost da će doći do nedostatka vitamina B.

Simpomi nedostatka vitamina B

S obzirom na to da ovaj kompleks vitamina utječe na gotovo svaki dio našeg tijela, nije nimalo čudno da nedostatak vitamina B može prouzročiti probleme. Ti vitamini štite srce, smanjuju rizik od demencije i Alzerheimerove bolest, štite probavu, kod žena ublažavaju simptome menstrualnog ciklusa.. Nedostatak istih znači da se te sve uloge ne ispunjavaju, što znači da može doći do umora, slabosti, problema s kožom i kosom, pojave grčeva, nesanice i anemije. S obzirom na to da svaki od vitamina B kompleksa ima posebnu ulogu, ovako izgleda kada dođe do nedostatka vitamina B u tijelu.

nedostatak B1 vitamina – otežava probavljivost hrane te uzrokuje stvaranje većih količina mliječne kiseline, otežava disanje i dolazi do oštećenja srca. Smanjit će se apetit, dolazit će do brzog umaranja, razdražljivosti, otežanog pamćenja i koordinacije. Blagi nedostatak je teško prepoznati i uglavnom se pripisuje drugim bolestima.

nedostatak B2 vitamina – prvi simptomi su raspukline i rane na rubovima usana, crven i upaljen jezik, suhost kapaka, umor očiju, osjetljivost očiju na svjetlost, ljuštenje kože, masna koža i kod žena vaginalni svrbež, vrtoglavice i živčano-crijevni poremećaji. Moguć je i nastanak dermatitisa.

nedostatak B3 vitamina – mišićna slabost, opći umor, gubitak apetita, problemi s kožom i probavom, loš zadah, nesanica, razdražljivost, mučnina, povraćanje i simptomi depresije. Ako dođe do nedostatka vitamina B3 koža će biti grupa i upaljena.

nedostatak vitamina B5 – ovo stanje je rijetko jer je ovaj vitamin jako zastupljen u namirnicama, pa je i simptome kao što su povraćanje, grčenje mišića i infekcije gornjih dišnih organa teško uočiti i povezati s ovime

nedostatak vitamina B6 – u ovom slučaju su simptomi karakteristični te uključuju gubitak kose, zadržavanje vode, smetnje vida i ukočenost u rukama i zglobovima. Kako bi ih istražili postoji zanimljivi test: “Ispružite ruke tako da vam dlanovi budu prema gore. Nakon toga pokušajte saviti dva zgloba na vaša četiri prsta sve dok vam vrhovi prstiju ne dodirnu dlan. Učinite to s obje ruke. Ako imate problema s time da vam se zglobovi dovoljno saviju da prsti dodirnu dlan, vjerojatno je da vam nedostaje vitamina B6 ili piridoksina”

nedostatak vitamina B12 – ovaj deficit će se odraziti na svakoj stanici organizma jer je on potreban za sintezu DNK, reprodukciju stanica i njihovo dijeljenje. Mogu se pojaviti anemija, oštećenja sluznice, neurološki poremećaji, a prvi znaci atrofičan i purpurni jezik. Uz to se mogu pojaviti opća osjetljivost i slabost, teškoće u hodu i govoru, grčevito trzanje udova, problemi sa suhom kosom i kožom te neugodan miris tijela.

Jedan od glavnih pokazatelja nedostatka vitamina B bit će boja vašeg urina, koja je u ovom slučaju nešto svjetlija. Ovakav pokazatelj nije jedini koji može dokazati nedostatak nekog vitamina, ali je početak. Ukoliko smatrate da se neki od vaših zdravstvenih problema mogu riješiti provjerom razine vitamina, savjetujte se sa svojim liječnikom.