NEDOSTATAK KALIJA U TIJELU: Hipokalijemija može nastati iz nekoliko razloga, a u nekim slučajevima nema vidljivih simptoma

Niska razina kalija u krvi može uzrokovati hipkalijemiju, stanje koje uzrokuje mišićnu slabost i poliuriju.

Koncentracija kalija u krvi koja je manja od 3,8 mEq na litru krvi smatra se niskom razinom. Ovo stanje naziva se hipokalijemija, a ona može nastati i radi abnormalnog pomaka kalija u stanice. U rjeđim slučajevima je niska razina kalija u krvi uzrokovana smanjenim unosom kalija, ali je uglavnom razlog pretjerano gubljenje putem bubrega ili crijeva.

Uzrok je najčešće abnormalno funkcioniranje bubrega

U normalnim bubrezima čuva se kalij, a ako bubrezi ne funkcioniraju normalno moguće je da dođe do smanjivanja razine. Uz to, previše kalija se može izgubiti radi povraćanja, proljeva, dugotrajne uporabe laksativa ili polipa i problema s debelim crijevom. Rijetko je razlog preniska razina unosa kalija. Kalij se može izgubiti i mokraćom i to zbog nekoliko razloga:

uporaba nekih vrsta diuretika koji uzrokuju prekomjerno lučenje natrija, vode i kalija iz bubrega

Cushingov sindrom pri kojem nadbubrežne žlijezde stvaraju prekomjerne količine kortikosteroidnih hormona

žvakanje nekih vrsta duhana

Liddleov sindrom, Bartterov sindrom i Fanconijev sindrom – rijetke mane mehanizma bubrega za čuvanje kalija

lijekovi kao što su inzulin i lijekovi protiv astme

Gubljenje kalija probavnim traktom se javlja uz kronične proljeve pri pretjeranom korištenju laksativa. Uzrok mogu biti i crijevne diverzije. Do hipokalijemije može doći i radi pomaka kalija u druge stanice. To se može vidjeti prilikom glikogeneze te prilikom davanja inzulina.

Simptomi nedostatka kalija u tijelu

Ako dođe do blagog sniženja kalija u tijelu, tada neće doći do nikakvih simptoma. Hipokalijemija je stanje u kojem dolazi do težeg manjka – razine ispod 3,0 mEq na litru krvi. Tada su glavni simptomi mišićna slabost, trzaji i paraliza, a mogući su i tetanični grčevi. Može doći i do problema sa srcem koje može razviti nepravilne ritmove (aritmija), a to je češće kod osoba koje pate od bolesti srca. U respiratornom sistemu je moguće da dođe do slabljenja mišića. Uz to se smanjuje mogućnost bubrega da koncentrira urin pa dolazi do poliurije i polidipsije. Hipokalijemija je posebno opasna kod pacijenata koji uzimaju lijek digoksin.

Drugo stanje koje se očituje poremećajem razine kalija u krvi je hiperkalijemija ili visoka razina kalija u krvi. Ona nastaje ako je koncentracija kalija viša od 5,0 mEq na litru krvi. Ovo stanje je više opasno od niske razine kalija. Visoka razina počinje zahvaćati provodni sustav srca, a ako se povećavanje nastavlja srčani ritam postaje nenormalan i srce može prestati kucati. Uzrok ovog stanja je uglavnom uporaba lijekova koji blokiraju izlučivanje kalija preko bubrega. Tešku hiperkalijemiju mogu uzrokovati djelomično ili potpuno zatajenje bubrega.

Liječenje hipokalijemije

Kako bi se popravila niska razina kalija u tijelu, potrebno je svakodnevno konzumirati hranu bogatu kalijem kako bi se nadoknadile razine. Ujedno je moguće korištenje različitih pripravaka s kalijem, a one se uglavnom daju u više manjih doza budući da iritiraju probavni trakt. Ako je hipokalijemija teška ili se pojavi kod pacijenata koji su hospitalizirani radi druge ozbiljne bolesti, nadoknađuje se kalij parenteralnim putem.

Hrana bogata kalijem su banane, naranče, krumpir, rajčice, batat, soja, suđene marelice, grašak, grožđice, avokado, kikiriki, jogurt i mlijeko, crveno meso i riba.