NEDOSTATAK KALCIJA U TIJELU: Kako ga prepoznati i što ga zapravo uzrokuje

Jedan od najvažnijih i najzastupljeniji mineral u ljudskom organizmu ima veliku ulogu u očuvanju vitalnosti i zdravlja.

Kalcij je jako rasprostranjen, a u ljudskom organizmu ga ima oko 1 do 1,5 kg kalcija. Gotovo 100% kalcija u tijelu se nalazi u kostima i zubima. On je iz tog razloga nužno potreban za zdravo tijelo i dobro funkcioniranje čitavog organizma. Iako je najpoznatije da se od njega stvaraju kosti, kalcij ima i druge dobrobiti za naš organizam.

Manjak kalcija u tijelu ćete brzo prepoznati

Kalcij u tijelu može biti u smanjenim dozama i ako dođe do toga to se naziva hipokalcemija. Ovo stanje može uzrokovati nedovoljan unos preko hrane koju konzumirate, pojačano lučenje kalcija iz tijela te loša apsorpcija kalcija koji unesete.

Kalcij u organizmu je bitan za mnoge stvari pa tako osobe s manjom razinom kalcija mogu biti dodatno osjetljive na neke bolesti ili probleme. Osobe koje nemaju optimalnu razinu ovog minerala u organizmu mogli bi biti više podložni dobivanju astme i alergija, nastanku osteoporoze, pojačavati menstrualne bolove i simptome predmenstrualnog sindroma. Kalcij također može pridonijeti održavanju optimalne tjelesne težine i pomoći u gubitku kilgrama, te smanjiti visoki krvni tlak.



U našem su organizmu razine kalcija strogo kontrolirane što znači da mali manjak neće činiti veliku promjenu, ali ukoliko je manjak kalcija dugotrajan i u velikim razinama, moglo bi doći do pravih problema. Ukoliko dođe do nedostatka kalcija, organizam će početi proces demineralizacije kostiju – to znači da će on sam izvlačiti potreban kalcij od tamo gdje ga najviše ima.

Ovo su simptomi nedostatka kalcija u organizmu:

trnci u prstima i ukočenost

često grčenje mišića i bolnost prilikom grčenja

konvulzije i letargija

loš apetit i malen unos hrane kroz dan

abnormalan srčani ritam

grčevi u grkljanu

poteškoće sa disanjem

nastanak depresije, demencije čak i psihoza

U slučaju dugotrajnog nedostatka ili hipokalmije može doći do oštećenja mozga, oticanja mozga te trajnog oštećenja srca. Prvi dijelovi tijela na kojima ćete osjetiti manjak kalcija su mišići i kosti. Bolovi u mišićima također mogu biti pod utjecajem ovog minerala. Osim toga se povećava rizik za dobivanje osteoporoze, a povećava se i rizik od lomova kostiju.

Dugotrajan nedostatak kalcija se povezuje s razvojem hipertenzije, rakom debelog crijeva i s pretilošću.

Uzroci nedostatka ovisit će od osobe do osobe

Kod osoba koje su intolerantne na laktozu mogu razviti nedostatak kalcija. To se događa jer se konzumiranjem previše laktoze kod osjetljivih osoba pojavljuje nadutost i proljev. Iz tog razloga osobe koje su intolerantne na laktozu neće koristiti mlijeko i mliječne proizvode, a upravo to su proizvodi u kojima se nalazi najviše potrebnog kalcija.

Kod žena za vrijeme menopauze dolazi do gubitka koštane mase jer se smanjuje proizvodnja estrogena. Ovo posljedično uzrokuje povećanje izvlačenja kalcija iz kostiju i smanjuje se apsorpcija istog. Kod žena koje se bore s anoreksijom može doći do amenoreje na koju također utječe estrogen.

Vegetarijanci i vegani bi također mogli doživjeti manjak kalcija u tijelu jer je njihova prehrana bazirana na biljnim proizvodima. U njima se nalazi veća razina oksalata i fitata.

Preuzmite kalcij iz svakodnevne prehrane

Ovaj mineral je jako važan od najmlađe dobi, a potreban je i trudnicama. Tako trudnice i dojilje trebaju paziti na unos jer će to omogućiti pravilan razvoj kostiju kod bebe, ali i očuvanje zdravih i jakih zubi majke. Na dovoljan unos moraju paziti tinejdžeri jer je to razdoblje razvoja i naglog rasta. Ovo se posebno odnosi na mlade koji se bave nekim sportom. Za vrijeme menopauze pada razina kalcija i povećava se rizik za dobivanje osteoporoze pa se i tada treba paziti na svakodnevni unos.

Hrana bogata kalcijem

Hrana u kojoj se nalazi kalcij doslovno se može konzumirati svakog dana. Osim njega nužno je da unosite dovoljnu razinu vitamina D i magnezija jer upravo oni imaju veliku ulogu u pravilnoj apsorpciji kalcija. Ovo bi značilo da ako vam nedostaje vitamina D, niti kalcij neće biti pravilno iskorišten. Ovo je hrana bogata kalcijem: