NEDAVNO STE PREBOLJELI OBIČNU PREHLADU? Stigle potencijalno dobre vijesti, evo što to znači za vaš rizik od Covida-19

Ako ste nedavno bili prehlađeni, to bi vam, čini se, moglo pružiti koliku-toliku utjehu kada je riječ o vašem riziku od zaraze koronavirusom. Naime, antitijela koja ostanu u krvi nakon što osoba preboli običnu prehladu mogu se uspješno boriti i protiv novoga virusa, pokazalo je istraživanje u Velikoj Britaniji.

Znanstvenici sa Sveučilišta Francis Crick i London otkrili su to nakon što su razvili visoko osjetljivi test na Covid antitijela. Prilikom usporedbe testova krvi Covid pacijenata s uzorcima krvi osoba koje nisu zaražene otkrili su da neki od zdravih sudionika testiranja u sebi već imaju antitijela koja mogu napasti virus SARS-CoV-2, bez obzira na to što nikad dotad nisu bili zaraženi.

