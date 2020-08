NE MOŽETE PRESTATI PRČKATI PO PRIŠTIĆIMA NA LICU? Dermatolozi i psihijatri otkrili kako se zauvijek riješiti te ružne navike

Poznavanje vaših ‘okidača’ za ‘kopanje’ po licu i kreiranje fizičkih barijera može vam pomoći da se riješite ove ružne navike

Ako provodite cijelu vječnost pred ogledalom istiskujući ili prčkanjem po svakom miteseru, prištu ili bilo kakvom ispupčenju na koži, onda možda patite od poremećaja koji se zove dermatilomanija.

Radi se o stanju koje nije toliko bezazleno kako na prvu izgleda te ostavlja dugotrajnije posljedice od ožiljaka i trajnih oštećenja kože. S tim psihološkim poremećajem ili poremećajem navika i nagona danas se bori veliki broj ljudi, uglavnom mladih.

Dermatolozi i psihijatri za Insider su otkrili kako se zauvijek riješiti te ružne navike.

Osvijestite da ‘kopanje’ po koži ima više štete, nego koristi

Možda mislite kako će istiskivanje prištića skratiti njegov životni vijek, no to nije slučaj.

“Crveni prištići mogu biti neugodni i neugledni ili oni nisu povezani s površinom kože i nikad ih ne možete do kraja istisnuti”, tvrdi dermatolog Joshua Zeichner.

Istiskivanjem tih crvenih i bolnih prišteva zapravo narušavate kožnu barijeru i stvarate ranu tamo gdje prije nije bila. Uz to, stvarate prišt koji će izgledati puno gore, a probijanje barijere omogućuje ulazak više bakterija, što može dovesti do infekcije.

U najboljem slučaju, rana će zacijeliti bez ostavljanja ikakvog traga. No, ako ‘kopate’ po krasti, samo ćete izazvati još veću iritaciju i vjerojatno završiti s ožiljkom. Najbolje je držati ruke podalje od lice dok rana zacjeljuje.

Bilježite situacije koje su vam ‘okidači’

Jedan od najučinkovitijih načina da prestanete s prčkanjem po koži jest da prepoznate svoje ‘okidače’, uvjerena je dermatologinja Lisa Zakhary.

Mnogi se na taj način nose s anksioznošću, depresijom ili negativnim emocijama. Ako primijetite da vas neki osjećaj tjera na ‘kopanje’, stručnjaci savjetuju da se odlučite na drugi odgovor (primjerice, stiskanje šake) i čekate da taj poriv prođe.

Ako kopate po koži u određeno vrijeme ili na posebnom mjestu (npr. nakon tuširanja pred ogledalom), trebali biste namjerno izbjegavati situacije u kojima ste skloni toj navici. Primjerice, Zeicher ne savjetuje da buljite u svoje lice u ogledalu prije spavanja te da bacite svoje zrcalo s povećavanjem jer se većina nesavršenosti na koži ne vidi golim okom.

Pokrijte lice ili prste

Ovom metodom možete kontrolirati podražaj ili si otežati kopanje po koži promjenom okolnosti. Hidrokoloidni flasteri mogu poslužiti kao fizička barijera kako biste držali ruke podalje od prišta, a u isto vrijeme upijate višak tekućine i pomažete pri procesu zacjeljivanja.

Zakhary predlaže da stavite flaster na prste kako bi vam bilo nemoguće prčkati po koži. Možete održavati jako kratke nokte ili ugraditi umjetne nokte jer je tada ova navika otežana.

Kada zatražiti profesionalnu pomoć

Iako većina nas povremeno istiskuje prištiće, učestalo kopanje po koži može biti simptom psihičkog poremećaja. Zakhary definira dermatilomaniju kao poremećaj koji rezultira izraslinama na koži, s opetovanim pokušajima da se zaustavi ponašanje koje izaziva oštećenja.

Ako možete samostalno prestati s kopanjem po koži, onda se radi o normalnom ponašanju, no ako ne možete prestati, trebali biste potražiti pomoć stručnjaka. Navike se možete riješiti kognitivnom bihevioralnom terapijom i lijekovima.

“Manje od 20 posto pacijenata koji imaju problem s kopanjem traže stručnu pomoć, i to zato što većina ne zna da postoji rješenje za njihov problem ili da se on može liječiti. Uz to, neki se srame priznati svoju naviku”, objasnila je dermatologinja.