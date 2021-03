NAPRAVILI MASKU ZA ODLAZAK U RESTORAN ILI KAFIĆ: ‘Možda smanjuje rizik od zaraze, ali jedan rizik povećava’; Pogledajte kako se nosi

Znanstvenici u Meksiku osmislili su masku koja se nosi samo preko nosa. Ideja je da se ta maska nosi ispod uobičajene maske, a kada se sjedne u restoran ili kafić, ova ostaje na nosu.

U komentarima ispod videa kojim se demonstrira kako bi se trebale koristiti, neki misle kako je ovo dobra ideja, drugi misle kako je opasna jer strahuju kako će zbog ove maske zaboraviti staviti onu pravu, no svi se slažu kako izgleda smiješno.

„Nije neka inovacija, klaunovi to nose već godinama“, “Možda smanuje rizik od zaraze, ali povećava rizik da se ugušite hranom od smijeha”., neki su od komentara

Researchers in Mexico have made a nose-only Covid mask, which they say reduces the risk of infection of coronavirus during eating and talking. pic.twitter.com/ArUEGZaJj3

— CBS News (@CBSNews) March 24, 2021