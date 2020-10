Znanstvenik i virolog iz Rusije Alexander Chepurnov (69) prvi put se inficirao koronavirusom slučajno. Bilo je to još u veljači, dok je bio na skijanju u Francuskoj. Njegovo stanje nije zahtijevalo hospitalizaciju i oporavio se kod kuće, u Sibiru.

ZNANSTVENIK OTKRIO KAKO SE VIRUS ŠIRI U STANU, KAFIĆU ILI UČIONICI: Maske baš i nisu od neke pomoći, bitnije je nešto drugo

Dr Chepurnov's second infection was more serious and he needed hospital treatment https://t.co/eqGs2SoqqF

Nakon oporavka, on i njegov tim s Instituta za kliničku i eksperimentalnu medicinu u Novosibirsku pokrenuli su studiju o antitijelima na koronavirus, kojom su ustanovili da razina antitijela vrlo brzo pada.

“Na kraju trećega mjeseca od trenutka kada sam se razbolio, antitijela više nisu bila prisutna u mojem organizmu”, rekao je dr. Chepurnov za Metro. Kako bi to provjerio, odlučio se ponovno inficirati, ovoga puta namjerno, tako što se bez zaštite izložio zaraženim pacijentima. Sada su njegovi simptomi bili znatno teži.

“Obrana moga tijela pala je točno šest mjeseci nakon što sam dobio prvu infekciju. Prvi znak bila je upala grla”, otkrio je u nastavku. Njegova druga infekcija bila je daleko ozbiljnija i dr. Chepurnov morao je biti hospitaliziran.

SMANJITE RIZIK OD TEŽEG OBLIKA COVIDA-19: Ključno je da se nakrcate ovim vitaminom, a HZJZ savjetuje kako

Professor, 69, risked his life by deliberately catching COVID-19 to test his immune response. Alexander Chepurnov had already recovered once when he re-infected himself in an experiment which showed, he believes, that there will be no collective immunity https://t.co/UHwgq2MlWp pic.twitter.com/MSzVJP5qYa

— The Siberian Times (@siberian_times) October 28, 2020