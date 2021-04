NAKON 800 MILIJUNA CIJEPLJENIH OTKRIVEN JE OBRAZAC: Za žene je rizik od cjepiva puno veći, a poznato je i zašto

Medicinski djelatnici tek s cijepljenjem veće populacije protiv koronavirusa mogu utvrditi kakve se nuspojave javljaju i što ih uzrokuje, a čini se da su žene zbog veće količine estrogena sklonije jačim reakcijama na cjepivo

Dosad je u svijetu utrošeno više od 800 milijuna doza cjepiva protiv koronavirusa. Sa sve više cijepljenih ljudi otkriva se i sve više detalja o nuspojavama. Neželjene posljedice su uobičajene kod svakog lijeka, no bitno je da velika većina ljudi nema nikakvih problema, čime su koristi od cijepljenja značajno veće od rizika.

No, s obzirom na to da su cjepiva protiv koronavirusa nastala na brzinu, u manje od godinu dana, bez dugotrajnih kliničkih studija, neke su nuspojave prošle nezapaženo. Zato je važno pratiti što se događa s milijunima ljudi koji su primili dosad jednu ili obje doze nekog od ukupno 13 cjepiva.

Regulatorna tijela diljem svijeta, stoga prate pojavnost i vrstu nuspojava putem prijava pacijenata ili njihovih liječnika. Primjerice, četiri cjepiva koja su odobrena u Europskoj uniji (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson), prema analizama prikupljenih podataka, najčešće uzrokuju očekivane nuspojave, odnosno groznicu, umor, povišenu temperaturu, glavobolju, bol u tijelu, mučninu, groznicu i reakcije na mjestu uboda.

Specifične nuspojave

No, postoje i specifične, ali rjeđe reakcije na pojedina cjepiva. Recimo, postoje alergijske reakcije, poput osipa, respiratornih problema, ali i anafilaktičkog šoka, koji se prema podacima američkog Centra za prevenciju bolesti pojavljuje kod dvije do pet osoba na milijun cijepljenih, prenosi Jutarnji.

Moguće su alergijske reakcije i na cjepiva s glasničkom RNK, a uzrok se krije u polietilen glikolu, tvari u kojoj se nalazi osjetljiva molekula glasnične RNK. Zbog takvih se reakcija nakon cijepljenja građani zadržavaju na promatranju, kako bi im se u slučaju pogoršanja mogla brzo ukazati pomoć.

Spolni hormoni uzrokuju jače reakcije

Otkrivene su i još neobičnije reakcije. Primjerice šestero oboljelih od autoimunih upalnih bolesti nakon cijepljenja je ponovno dobilo herpes zoster. No, najveća se prašina podigla oko tromboze i trombocitopenije nakon cijepljenja AstraZenecom i to uglavnom kod mlađih žena. Studije pokazuju da su žene općenito sklonije nuspojavama cjepiva.

Primjerice, studija američkog CDC-a pokazala je da su 78 posto nuspojava prijavile žene u prvom mjesecu nakon cijepljenja. Druga studija otkrila je da su od 16 osoba s nuspojavom anafilaktičkog šoka, njih 15 bile žene. No, čini se da je to uobičajena pojava. Naime, studija iz 2013. o cjepivo protiv svinjske gripe utvrdila je da spolni hormoni čine razliku između osjetljivosti muškaraca i žena. Otkriveno je da estrogen potiče organizam na stvaranje više antitijela, što dovodi do jače imunološke reakcije i snažnijih nuspojava.

