NAJTRAŽENIJA STVAR U VRIJEME KORONAVIRUSA: Zašto posljednjih dana svi kupuju WC papir? Stručnjaci imaju objašnjenje

Nakon dezinficijensa za ruke, najtraženija roba na policama dućana ovih dana zasigurno je WC papir

Uslijed pandemije koronavirusa ljudi prikupljaju razne zalihe jer se pripremaju za nekoliko dana ili tjedana izolacije. Tako na policama dućana diljem svijeta nestaju dezinficijensi, brašno i baterije, ali i WC papir.

TEST OSOBNOSTI UZ POMOĆ WC PAPIRA: Kako ga stavljate na držač? Liječnica tvrdi da to mnogo govori o vama

Zašto baš WC papir? Četiri stručnjaka za World Economic Forum dala su svoje mišljenje zašto svi kupuju baš to.

KAO DA SE SPREMA APOKALIPSA: Trgovine u Hrvatskoj opet opustošene, ogromni redovi na blagajnama; Ništa bolje nije ni u Danskoj…

“Toaletni papir simbolizira kontrolu. Koristimo ga za pospremanje i čišćenje, kao i za tjelesnu funkciju koja je još uvijek tabu. Kada ljudi slušaju o koronavirusu, boje se da gube kontrolu, a WC papir je način na koji mogu imati kontrolu nad higijenom i čistoćom. Ljudi nisu zainteresirani za zamjene budući da su police dućana još uvijek pune papirnatih ubrusa i maramica. Mediji su donekle odgovorni za to kakve poruke o virusu šire javnosti. Dok je iskrenost oko ozbiljnosti stanja ključna, stvaranje histerije i promoviranje neprimjerenog ponašanja daleko je od idealnog”, smatra Niki Edwards s Fakulteta za javno zdravstvo i socijalni rad u Queenslandu.

Ljudi žele sigurnost i komfor

“Mislim da kupovina WC papira ima veze s tim kako ljudi reagiraju na stres – žele element komfora i sigurnosti. Za puno Zapadnjaka odvratno je čišćenje bez toaletnog papira. Mislim da je tu i pragmatični element. WC papir je proizvod koji zauzima puno prostora, dakle nešto čega u normalnim okolnostima ljudi baš i nemaju u velikim količinama. Puno ljudi koristi toaletni papir kao maramice pa vjerojatno misle da će im trebati ukoliko budu imali gripu ili simptome slične gripi. Gomilanje papira je i relativno jeftin pothvat pa ljudi misle da rade nešto korisno kada se osjećaju ugroženi”, rekao je Brian Cook sa Sveučilišta u Melbourneu.

Njegov kolega David Savage sa Sveučilišta u Newcastleu smatra da je WC papir “savršen proizvod”. “Ne može se pokvariti i jedan je od nekoliko proizvoda koje možete nagomilati, ali znate da ćete ih nekada iskoristiti. Ne znam zasigurno, ali sumnjam da većina kupuje WC papir samo kada su pri kraju, što bi mogao biti problem ako trebate ostati u izolaciji na dva tjedna. Mislim da se radi o procesu pripreme jer sam vidio da ga nedostaje po svim policama”, smatra profesor.

Ne postoji dovoljno dobra zamjena

“Mislim da je ovdje nekoliko faktora u igri. Ljudi ne gomilaju samo zalihe WC papira. Puno je toga rasprodano, poput zaštitnih maski i dezinficijensa, a dobro se prodaje konzervirana hrana i ona hrana koja se sporije kvari. Uplašeni su i stvaraju zalihe. Ljudi kupuju što trebaju i jedna od tih stvari je WC papir. Mislim da primjećujemo njegov nedostatak na policama jer se radi o velikim pakiranjima koje zauzimaju puno prostora. Kada je u supermarketima rasprodan mali predmet poput dezinficijensa za ruke, to nam nije neobično jer ostavi malenu rupu u polici koja je obično privremeno popunjena nekim drugim obližnjim predmetom. Ali ako nestane WC papira, na policama nastane veliki prazni prostor koji se ne može tako lako zamijeniti drugim stvarima. Drugi razlog zbog kojeg možda primjećujemo nedostatak WC papira je taj što nema dobrih zamjena. Ako u supermarketu nema određenog sastojka za večeru, uvijek možete kupiti nešto drugo ili smisliti potpuno drugu večeru. Ali ako nema WC papira, to je frustrirajuće za svakoga. Naravno, postoje maramice ili papirnati ubrusi, ali to nije baš isto, nije li?”, izjavio je Alex Russell s Fakulteta za zdravlje, medicinske i primijenjene znanosti u Queenslandu.