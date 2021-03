NAJRIZIČNIJE AKTIVNOSTI ZA PRIJENOS VIRUSA: Dok brzo raste treći val epidemije, evo što je sve najbolje izbjegavati

Prema CDC-u, neke aktivnosti su većeg rizika u situaciji pandemije nego neke druge, a što se rjeđe izlažete rizičnim situacijama, to je manja vjerojatnost da ćete doći u kontakt s virusom

U situaciji pandemije, kada smo ušli u treći val, dok aktivnosti na otvorenom predstavljaju manji rizik, dobro je znati da određene aktivnosti povećavaju rizik od zaraze koronavirusom. Sljedeće aktivnosti rangirane su po redoslijedu od najvišeg do najnižeg rizika od mogućnosti zaraze.

Te se aktivnosti temelje na smjernicama Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), kao i na stručnom uvidu stručnjakinje za zarazne bolesti dr. Sandre Kesh. Najbolje je upuštati se u što manje aktivnosti od srednjeg do visokog rizika. Što se rjeđe izlažete rizičnim situacijama, to je manja vjerojatnost da ćete doći u kontakt s virusom, piše Cnet.

Putovanje avionom

Razina rizika: Visoka

Prema Kesh, putovanje avionom je jedno od najrizičnijih aktivnosti te bi je trebalo izbjegavati sve dok većina populacije nije cijepljena ili barem ako niste primili punu dozu cjepiva. Na aerodromu se osobe prije svega fokusiraju na svoje putovanje, pa lako može popustiti oprez kada je u pitanju nošenje maske, održavanje distance i pranje ruku. Osim toga, na aerodromu i tijekom putovanja srećete se s ljudima iz cijelog svijeta, a neki od njih možda dolaze iz rizičnih država.

Kada uđete u avion, gotovo je nemoguće održavati fizičku distancu od dva metra. Zrak ne može cirkulirati, što predstavlja dodatni rizik od zaraze. CDC navodi da filtri koje aviokompanije koriste mogu pomoći, ali zbog nemogućnosti da se održava distanca, putovanje avionom se smatra rizičnom aktivnošću.

Ako baš morate putovati avionom, nosite zaštitnu masku cijelo vrijeme i nemojte putovati ako imate simptome ili u slučaju da ste bili u kontaktu s nekim tko je bio pozitivan unazad dva tjedna. Pokušajte rezervirati let koji nije krcat, a kada uđete u avion, obrišite sjedalo i stvari koje ćete dodirivati dezinfekcijskim maramicama. Nakon korištenja WC-a, dobro operite ruke i koristite dezinfekcijske maramice.

Odlazak u bar

Razina rizika: Visoka

Prema Kesh, barovi se smatraju rizičnim kad je u pitanju šansa za zarazu virusom. Prvi je problem što vas pijenje oslobađa inhibicija te je vjerojatnije da ćete vi ili oni oko vas zaboraviti nositi masku ili na socijalnu udaljenost.

“Barovi su bučni, pa vičete pri naručivanju pića za šankom, a drugi su ljudi uz vas – to je stvarno savršeno okruženje za taj zajednički zračni prostor zbog kojeg smo toliko zabrinuti”, kaže Kesh. Drugi faktor rizika je higijena – kada ste posljednji put otišli u super čist bar? Šanse da su sanitarne mjere prioritet u većini lokala nisu velike, neki mogu proći bolje od drugih, ali rizik ipak postoji.

U ovom je slučaju potpuno izbjegavanje barova najbolji način za smanjenje rizika. Za sada je najbolje piti kod kuće ili na otvorenom, dok je socijalno distanciranje najbolje.

Odlazak u frizerski salon

Razina rizika: Visoka

Dok ste kod frizera, najmanje 15 minuta ste u bliskom kontaktu s nepoznatom osobom. Nošenje maske u toj situaciji može pomoći, ali neće vas u potpunosti zaštititi. Rizik od zaraze je manji ako se salon dobro prozračuje, pa je poželjno da se prozori drže otvorenima ako je to moguće. Osim toga, ako dolazite na šišanje koje frizer može obaviti brzo, to također smanjuje rizik od zaraze. No, ako će frizer na vašoj frizuri raditi dulje vrijeme, rizik se povećava.

Druženje s prijateljima u zatvorenom prostoru

Razina rizika: Visoka ili srednja

Okupljanje većeg broja ljudi u zatvorenom prostoru može biti prilično rizično. Međutim, ako se okupljate s malim brojem bliskih prijatelja koji ne odlaze u gužve, a pri tome nosite maske i održavate distancu, rizik je manji. CDC savjetuje da se ograniče druženja u zatvorenim prostorijama koliko god je to moguće jer takvo okruženje predstavlja veći rizik od zaraze.

Odlazak u teretanu

Razina rizika: Srednja

Koliko je odlazak u teretanu rizičan ovisi i o tome koliko je ljudi istovremeno unutra. CDC savjetuje da biste još uvijek trebali izbjegavati grupne treninge s obzirom na to da se tada okuplja veći broj ljudi. Ako želite ići u teretanu, poželjno je da idete u vrijeme kada je manja gužva i trebali biste nositi masku ako vježbate u blizini drugih ljudi. Također, opremu koje ste koristili tijekom vježbanja trebali biste očistiti i obrisati dezinfekcijskim maramica kako bi se smanjio rizik od zaraze.

Odlazak u trgovinu

Razina rizika: Srednja ili niska

Koliko je odlazak u trgovinu rizičan ovisi o okruženju i o tome koliko je ljudi istovremeno u trgovini. Sigurnija opcija je da idete u trgovine koje imaju limitiran broj kupaca koji istovremeno mogu biti u trgovini. Također, poželjno je da u trgovinu idete u vrijeme manje gužve, primjerice utorkom oko 19 sati, a ne subotom oko 10 sati. Osim toga, nosite masku i održavajte fizičku distancu.

Treba napomenuti da su aktivnosti na otvorenom uvijek manje rizične pa su tako druženja s prijateljima vani, odlazak u park ili ručak na otvorenom srednjorizične ili niskorizične aktivnosti. Bez obzira na manji rizik, i dalje se trebate pridržavati propisanih epidemioloških mjera.

Jelo vani

Razina rizika: Srednja do niska

Ako jedete na otvorenom, ako ste u stanju pravilno se fizički udaljiti i izbjeći pretrpane dijelove, puno je manje rizično nego jesti unutra. Glavna briga kod konzumiranja hrane na otvorenom je da ćete vi i drugi morati ukloniti maske da biste jeli, a vi morat ćete biti u kontaktu s poslužiteljima hrane ili konobarima.

Obavezno sjedite za stolovima koji su dobro razmaknuti. Neki vanjski prostori imaju pregrade od pleksiglasa ili plastike između stolova, što je još bolje. Provjerite daje li restoran u koji idete prednost sanitarnim uvjetima, higijeni zaposlenika i ima li osoblje maske. Trebali biste što više nositi vlastitu masku, posebno kada razgovarate ili čekate hranu.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.