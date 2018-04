Sve ovo u većini slučajeva možete riješiti sami kod kuće. Ako ne, onda samo trebate skoknuti do ljekarne ili svog liječnika

Od upaljenog grla do nesanice – iznenadili biste se zašto neki ljudi dolaze u Hitnu službu. Tijekom prošle godine, u Velikoj Britaniji bilo je 22.000 “potencijalno trivijalnih incidenata”, uključujući štucavicu, zbog kojih su ljudi potražili hitnu pomoć, izvijestio je Good Health. “Istraživanje je pokazalo da između 15 i 20 posto ljudi koji dođu u Hitnu službu trebali su se umjesto toga obratiti svom liječniku opće prakse”, rekao je potpredsjednik Royal College of Emergency Medicine dr. Chris Moulton.

Špranja u prstu

“Iznenadili biste se koliko sam ljudi vidio u Hitnoj zbog najobičnijeg drvenog ivera tijekom svoje 25-godišnje karijere”, kaže liječnik. U većini se slučajeva špranja može vrlo lako odstraniti kod kuće uz pomoć kliješta ili obične šivaće igle. Važno je samo da alat prije toga sterilizirate u kipućoj vodi ili alkoholu. Možda boli, ali zaista nema potrebe dza liječničkom intervencijom. Ako ga i ne možete izvaditi odmah, tijelo će se pobrinuti da ga samo izbaci nakon nekog vremena. Hitna je pomoć potrebna jedino ako se radi o komadiću stakla koji ne možete sami izvaditi.

Glavobolja





Ljudi često odlaze u Hitnu zbog najobičnije glavobolje koja prolazi uz jednu tabletu protiv bolova. “Jedan mi je mladić rekao kako je zabrinut da je njegova glavobolja znak oštećenja mozga uslijed snažnog udarca u glavu koji je primio nekoliko godina prije”, priča bivša medicinska sestra u Hitnoj službi Emma Hammett. Glavobolje mogu imati mnogo uzroka – od napetosti i gripe do previše alkohola i dehidracije, ali većina ne zahtijeva hitnu intervenciju, pa čak ni grozne migrene.

Upala grla

Iako najčešće nije nikakav razlog za brigu, neki paničare zbog upaljenog grla. “Može se klasificirati kao hitan slučaj samo u slučaju da je grlo toliko upaljeno i otečeno da ne možete gutati tekućinu. Mogli biste tako dehidrirati”, upozorava konzultant u Hitnoj službi Myles Black. Virus je najčešći uzročnik upale grla i dovoljno je piti lijekove protiv bolova i mnogo tekućine. Ako se ne povuče za par dana, mogla bi biti i bakterijska infekcija, a onda su vam potrebni antibiotici.

Zatvor

“Ne biste očekivali da će netko zbog toga doći u Hitnu, ali viđala sam ljude u agoniji zbog bolova u trbuhu koji su mislili da im se događa nešto ozbiljno, a pretrage su pokazale da su samo zatvoreni”, kaže medicinska sestra Hammet. Pravilo je da imate zatvor ako se ne očistite barem tri puta tjedno. Umjesto da paničarite u Hitnoj, iskušajte neke jednostavne stvari kod kuće – pijte puno tekućine i jedite hranu bogatu vlaknima kao što su voće, povrće i žitarice, što pomaže omekšati stolicu. Kad je već kasno, pomaže ricinusovo ulje jer ono potiče rad crijeva.

EPIDEMIJA CYBERHONDRIJE: Ako ‘dr. Google’ na temelju vaših simptoma kaže da ste teško bolesni, vjerojatno vam nije ništa

Nedostatak lijekova

To je jedan od top 10 razloga zašto ljudi dolaze u Hitnu, a ne trebaju. Ako ste ostali bez lijeka, javite se svom liječniku ili u ljekarni zamolite da vam prodaju lijek prije no što dobijete recept, a onda vam oni vrate novac. I to radite samo ako je riječ o lijeku bez kojega vam je život ugrožen, poput inzulina ili tableta za liječenje psihoze. Ljudi dolaze jer su ostali bez kontracepcijskih pilula ili statina, a to zaista može pričekati sljedeći dan.

Infekcija noktiju

Neke su bolnice izvijestile kako pacijenti dolaze u panici jer su slomili nokat ili imaju zanokticu. Žene znaju tražiti hitnu pomoć nakon što im se inficirala kožica zbog stavljanja umjetnih noktiju. Praksa je da se u tom procesu potiskuje kožica kako bi se umjetni nokat bolje uhvatio, a s time se otvara put bakterijama. Dođe li do infekcije, koža oko noktiju se upali i bude osjetljiva. Ali to nije razlog za odlazak u Hitnu službu.

Konjuktivitis

Zbog upale oka mnogi traže hitnu pomoć, a to nije potrebno. Ako su vam oči crvene i peku, dovoljno je otići svom liječniku ili samo u ljekarnu, gdje ćete dobiti antibiotičke kapi koje tretiraju bakterijsku infekciju, koja je najčešći uzrok konjuktivitisa.

Bol u leđima

Koliko god užasna bila, takva bol nije alarmantna i ne zahtijeva hitnu intervenciju, ali ljudi svejedno dolaze na hitan prijem žaleći se kako ne mogu hodati. U takvim slučajevima se trebate samo odmarati 24 sati i uzimati tablete protiv bolova. Čak ni iščašenje diska nije nešto što ne može tretirati običan liječnik. Na Hitnu trebate doći samo ako je velika bol u leđima popraćena inkontinencijom i trnjenjem donjeg dijela leđa.

Nesanica

Iako može biti frustrirajuća i uzrokovati da slabo funkcionirate sljedeći dan, nesanica nije klasificirana kao hitan slučaj. Vjerovali ili ne, i to je jedan od najčešćih razloga posjeta Hitne službe. Učinite li to, najvjerojatnije će vas poslati kući ili uputiti na liječnika opće prakse.