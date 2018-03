Naizgled bezopasni znakovi opakih bolesti koje vjerojatno dugo ignorirate

U 20-ima ili 30-ima još uvijek možete olako prijeći preko nekih simptoma, poput nesvjestice, boli u želucu i žeđi, ali nakon 40. ovim poznatim simptomima morate posvetiti više pažnje.

Ako pijete dovoljno tekućine i ne znojite se previše, nagla žeđ koju osjećate možda upozorava na opaku bolest. Pogledajte na što sve morate obratiti pažnju.

Neutaživa žeđ

Što bi to moglo značiti? Ako se niste dobro preznojili tijekom vrućeg ljetnog dana, žeđ može biti znak dijabetesa tipa 2. Ova vrsta žeđi rezultat je gubitka vode kad razina glukoze postane dovoljno visoka da se mora izlučivati u mokraći.

Kad posjetiti liječnika? Česta glad, gubitak tjelesne težine i dehidracija, uz često mokrenje, znak su da ne odgađate posjet liječniku.



Iznenadna anksioznost

Što bi to moglo značiti? Tjeskoba u 20-ima nije neki problem, ali bi u kasnijim godinama mogla biti i simptom srčanog udara. Dok su bol u prsima, otežano disanje i mučnina klasični simptomi srčanog udara, kod žena to može biti i tjeskoba – možda zbog hormonalnih i drugih bioloških razlika.

Kad posjetiti liječnika? Ako imate faktore rizika za bolesti srca i osjećate tjeskobu bez razloga, posavjetujte se s liječnikom.

Crvenilo lica

Što bi to moglo značiti? Još uvijek možete pocrvenjeti ako su sve oči uprte u vas, no možda je u pitanju rosacea, upozoravaju dermatolozi. Ovo oštećenje krvnih žila, najčešće u sredini lica, uglavnom nije opasno. Jedete li jako začinjenu hranu i pijete alkohol i kavu, to može pogoršati stanje. No, rosacea koju prati prekomjerno znojenje, ubrzan rad srca ili visok krvni tlak može ukazivati na hormonalne probleme.

Kad posjetiti liječnika? Što prije to bolje. Dermatolog može pojasniti što pogoršava problem, te prepisati kreme i laserski tretman.

Neobjašnjiva tuga

Što bi to moglo značiti? Niska razina progesterona utječe na loše raspoloženje kod žena starijih od 40 godina. Kako jajnici stare i proizvodnja progesterona se smanjuje, estrogen počinje dominirati. Krivac može biti i visoka ili niska razina hormona štitnjače.

Kad posjetiti liječnika? Ako simptomi uključuju razdražljivost, promjenu raspoloženja, PMS, anksioznost i isprekidan san. Vitamin C i manji unos kofeina mogu pomoći kod manjka progesterona. Trebate se i češće opuštati.

Bolovi u trbuhu

Što bi to moglo značiti? To može varirati od benignih stanja, kao što je netolerancija na laktozu, do ozbiljnijih, što uključuje i rak gušterače, peptički ulkus ili upalne bolesti crijeva.

Kad posjetiti liječnika? Bol definitivno ne treba ignorirati. Posebno ako je uporna i sve jača, ako se zbog nje se budite noću i popraćena je vrućicom, dolazi s povraćanjem, ako sprečava adekvatan unos hrane i vode, ili je prati crna ili krvava stolica.

Vrtoglavica ili trnjenje ruke

Što bi to moglo značiti? Duga vožnja biciklom može namučiti lakatni živac, što uzrokuje slabost mišića i bol. Možda imate i sindrom karpalnog tunela.

Kad posjetiti liječnika? Ako vam ruke trnu ili imate vrtoglavicu dok ležite ili tijekom rutinskih aktivnosti (osim sporta ili vježbe). Liječenje može uključivati ​​protuupalne lijekove, steroidne injekcije ili vježbe. U teškim slučajevima liječnik može preporučiti operaciju.

Česte frakture

Što bi to moglo značiti? Osteoporoza, koja slabi kosti i čini ih osjetljivima. Stresne frakture obično se javljaju u nogama i potkoljenici kod repetitivnih intenzivnih sportova (kao što su trčanje ili skakanje) ili aerobika.

Kad posjetiti liječnika? Ako su ozljede česte. Provjerite gustoću kostiju. Ovo je posebno važno ako imate faktore rizika za razvoj osteoporoze.

Vrtoglavica

Što bi to moglo značiti? Osjećaj može biti posljedica niske razine šećera u krvi ili poremećaja srčanog ritma, a to može biti opasno po život.

Kad posjetiti liječnika? Ako imate učestale ili uporne vrtoglavice. Liječnik može provjeriti ritam srca tijekom uobičajenih aktivnosti.

Bolovi u potkoljenici

Što bi to moglo značiti? Može ukazivati na duboku vensku trombozu, krvni ugrušak, koji odaje oteklina i crvenilo. Takav ugrušak može postati embolus, koji može stići u pluća i stvoriti blokadu ili plućnu emboliju. Uzročnici mogu biti i kontracepcijske tablete, dugo sjedenje ili duga vožnja automobilom.

Kad posjetiti liječnika? Ako ostajete bez daha, to može biti znak plućne embolije i zahtijeva hitnu liječničku pomoć.