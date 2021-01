NADOPUNJENE SMJERNICE ZA SEKS U PANDEMIJI: ‘Ako se baš nikako ne možete suzdržati, molimo vas da učinite jednu bitnu stvar’

Iako s koronavirusom živimo već skoro godinu dana, neke se smjernice još uvijek nadopunjavaju. Tako je Ministarstvo zdravstva Novoga Južnog Walesa u Australiji sada izdalo nove preporuke za seks tijekom pandemije.

Iznenađujuće ili ne, jedan od ključnih savjeta za parove glasi: Nosite masku! U nastavku je Ministarstvo navelo kako će se na taj način smanjiti rizik od potencijalnoga prijenosa virusa tijekom seksa. Na svojem portalu Play Safe otišli su u detalje, objašnjavajući kako različite tjelesne tekućine prenose koronu od osobe do osobe.

“Iako je jedna studija iz Kine pronašla tragove koronavirusa u spermi, trenutno nema dokaza koji upućuju na to da se Covid-19 može prenijeti kroz sjeme ili vaginalne tekućine”, navodi se na mrežnoj stranici.

“Ono što zasigurno znamo jest to da se Covid-19 prenosi putem respiratornih kapljica, a vođenje ljubavi bez dijeljenja respiratornih kapljica prilično je teško (i vjerojatno ne toliko zabavno!)”, piše u članku.

Na portalu PlaySafe dodaje se, međutim, da je spolni odnos s partnerom koji živi s vama siguran. “Ako živite s partnerom, seks je vjerojatno u redu, jer već dijelite isti prostor i nalazite se u neposrednoj blizini”, ističe Ministarstvo zdravstva Novoga Južnog Walesa.

Iako se neobavezni seks u ovo vrijeme nipošto ne preporučuje, ljude koji će ga svejedno prakticirati moli se da tijekom odnosa svakako nose zaštitne maske. “Nosite troslojnu masku koja će vam pokriti nos i usta”, piše Play Safe.

Također se savjetuje da izbjegavate ljubljenje s osobom koju ne poznajete dovoljno te da koristite kondome. Zajedničko masturbiranje vjerojatno je najsigurnija opcija, pod uvjetom da se radi na daljinu, i to na najmanje 1,5 metara međusobne udaljenosti.

“Razmislite o nošenju maski kako biste još više smanjili rizik od Covida-19 ili se jednostavno zabavite online”, navodi se u savjetima NSW Healtha. Australci nisu jedini od kojih se traži da vode ljubav pod maskama. Kanađanima je također rečeno da nose masku za lice tijekom spolnih odnosa od strane Državnoga ureda za javno zdravstvo.

Doktorica Theresa Tam rekla je da bi nošenje maske tijekom odnosa i ljubljenje samo jednoga partnera smanjili šansu za širenje ili zarazu koronavirusom. “Seksualno zdravlje važan je dio našega cjelokupnog zdravlja. Međutim, seks može biti kompliciran u vrijeme pandemije”, izjavila je ona.

1/5 Current evidence indicates there is a very low likelihood of contracting #COVID19 through semen or vaginal fluids. But, sexual activity with new partners does increase your risk of infection/spreading by close contact, like kissing.

— Dr. Theresa Tam (@CPHO_Canada) September 2, 2020