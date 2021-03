NA KONTROLI VIDA OTKRIO DA IMA RAK: Liječnici su njegove simptome pripisali stresu, život mu spasio – optičar

Ova majka ispričala je kako je rutinski pregled očiju njezina sina doveo do hitne operacije za koju vjeruje da mu je ‘spasila život’

Karen Williams (58) iz Romforda u Essexu bila je sa sinom Markom (24) u pratnji kada je on otišao na pregled očiju samo nekoliko dana nakon što su liječnici u Hitnoj službi rekli da mu zamagljen vid, glavobolje i zujanje u ušima uzrokuje – vrtoglavica.

No, kada su optičari primijetili sjenu na stražnjem dijelu Markova oka, ponovno je primljen u bolnicu, gdje je podvrgnut 10-satnoj operaciji uklanjanja rastućega tumora veličine limuna koji mu je zahvatio dio mozga.

Tijekom svoga osmotjednog boravka u bolnici, Marku je također formalno dijagnosticiran Aspergerov sindrom, neurološki poremećaj koji utječe na komunikaciju i oblik je poremećaja autističnoga spektra.

Opticians spotted the hidden tumour during an eye testhttps://t.co/CD89IZKpAb — Essex Live (@essexlive) March 16, 2021

Simptome su pripisivali stresu

Sada, nakon što se donekle oporavio i vratio na posao sakupljača kolica u Asdiju, Mark i njegova njegova mama Karen zahvalili su osoblju što mu je spasilo život i pozvali ljude da redovito kontroliraju oči.

“Ne mogu dovoljno naglasiti koliko je važno pregledavati oči bez obzira na to koliko godina imate. Bit ću vječno zahvalna optičaru i liječnicima koji su spasili život moga sina”, izjavila je majka za Metro.

Kada je početkom 2020. Mark prvi put počeo osjećati glavobolje te bolove u vratu i ušima, Karen je njegove simptome svela na opći stres. Do lipnja su se Markovi simptomi pogoršali, vid mu se počeo zamagljivati i zujalo mu je u ušima.

The mother and son duo now want to encourage people to get their eyes tested. https://t.co/jrXimEqhOL — Yahoo Style UK (@YahooStyleUK) March 16, 2021

Dio tumora nisu smjeli dirati

“Liječnici u Hitnoj nisu pretpostavili da je moj sin imao sporo rastući tumor u sebi”, rekla je Karen. Mladiću je dijagnosticiran sporo rastući središnji neurocitom – izuzetno rijedak oblik tumora na mozgu, koji je bio toliko velik da mu je stvarao pritisak, otekline i zarobljenu tekućinu u mozgu te je utjecao na sva Markova osjetila i živčani sustav.

Jednom kada je tekućina iscurila, simptomi su se povukli – jer je time bio uklonjen za život opasan pritisak na njegov mozak. A tijekom njegove operacije početkom srpnja, kirurzi su uklonili većinu tumora iz Markova mozga – u deset sati dugom procesu.

“Tumor je bio otprilike veličine limuna, a dio koji su ostavili bio je toliko povezan s njegovim živčanim sustavom da je bilo previše opasno ukloniti ga. Bilo bi više štete nego koristi da su uklonili cijelu stvar. Toliko je narastao da mu je blokirao sve funkcije, uzrokovao šum u ušima, zamagljen vid, vrtoglavice i utjecao na njegovu ravnotežu”, otkrila je majka.

'It had grown so much it stopped everything working and caused tinnitus, blurry vision, dizzy spells, and affected his balance' https://t.co/ueNMRNTkyi — Metro Lifestyle (@MetroUK_Life) March 16, 2021

Skoro se onesvijestio pod tušem

Unatoč tomu što je operacija dobro prošla, Markov put do oporavka još uvijek nije bio gotov. Proveo je osam tjedana u bolnici i tijekom cijeloga boravka nije mogao razgovarati ni s kime, a zbog pandemije koronavirusa nisu bili dopušteni ni posjeti.

Mark, koji je uživao u igranju videoigara kada se napokon mogao oporavljati kod kuće, rekao je: “U početku je bilo vrlo zastrašujuće – čak sam se jednom skoro onesvijestio pod tušem. Ne sjećam se puno toga što se događalo, ali sjajno je vratiti se kući i sada se osjećam puno bolje. Sretan sam što sam se vratio na posao.”

Sarah Lindsell, izvršna direktorica dobrotvorne organizacije “Brain Tumor Charity”, nakon Markova slučaja poslala je upozorenje: “Svi koji su se susreli s dijagnozom tumora na mozgu znaju koliko je važno prepoznati simptome što je ranije moguće. Rano dijagnosticiranje je presudno u liječenju ove bolesti.”