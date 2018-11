MUŠKARCI OPREZ, NEMOJTE GLUMITI FRAJERA: U Hrvatskoj se udvostručila stopa smrtnosti od bolesti na koju ne obraćate pažnju

Broj muškaraca umrlih od raka kože u velikom je porastu u razvijenim zemljama, dok stopa smrtnosti žena od iste bolesti raste sporije ili je čak u padu, rekli su znanstvenici na medicinskoj konferenciji u Glasgowu

Nejasno je zešto dolazi do odstupanja između spolova, no neki dokazi ukazuju na to da su muškarci manje skloni zaštiti se od sunca ili poslušati zdravstvena upozorenja, kazala je za AFP britanska liječnica i vodeća autorica studije Dorothy Yang.

Više od 90 posto melanoma uzrokovano je oštećenjima stanica kože zbog izloženosti suncu ili drugim izvorima ultraljubičastog zračenja poput solarija, navode iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, (CDC).

Zabrinjavajuće brojke i u Hrvatskoj

U osam od 18 zemalja koje su bile uključene u istaživanje, stopa smrtnosti od raka kože kod muškaraca povećala se za najmanje 50 posto tijekom protekla tri desetljeća.

Stope smrtnosti udvostručile su se u Hrvatskoj i Irskoj.

Velik porast stope oboljelih muškaraca zabilježen je i u Španjolskoj i Britaniji (70 posto), u Nizozemskoj (60 posto) te u Francuskoj i Belgiji (50 posto).

Sjedinjene Države nisu bile uključene u studiju, no prema podacima CDC-a, stopa smrtnosti od melanoma kod tamošnjih muškaraca porasla je za oko 25 posto.

Kod žena je bolja situacija

Sa ženama nije takav slučaj. U Australiji je, primjerice, smrtnost od raka kože među ženskom populacijom 1985. bila upola manja nego među muškaracima, a smanjila se za još 10 posto tijekom narednih 30 godina.

Ostale zemlje koje u proteklih 30 godina bilježe pad stope smrtnosti od melanoma među ženama su Austrija s devet posto manjom smrtnom stopom, Češka sa 16 posto te Izrael sa 23 posto.

U Rumunjskoj, Švedskoj i Britaniji došlo je do manjeg porasta, ali ni izbliza kao kod muškaraca.

Japan ima daleko najmanju zabilježenu stopu smrtnosti od melanoma; 0,24 od 100,000 muškaraca, odnosno 0,18 od 100,000 žena.

U tijeku su istraživanja bioloških odnosno genetskih čimbenika koji potencijalno utječu na razvoj raka kože, no za sada nema konkretnih zaključaka, rekla je Yang.