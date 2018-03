MUČI VAS ZAČEPLJENO UHO? Kako ga odčepiti prirodnim putem i bez puno boli

Opstipacija Eustahijeve tube ili začepljenje uha neugodna je situacija koja može uzrokovati veliku bol i gubitak sluha.

Osjećaj punoće u uhu, čudan zvuk vlastitog glasa i osjećaj olakšanja nakon gutanja samo su neki od simptoma začepljenog uha. Do njega dolazi radi različitih situacija no glavni razlog su promjene na sluznici.

Uzrok nastanka opstipacije Eustahijeve tube

Eustahijeva tuba u uhu služi kako bi se srednje uho ventiliralo, točnije da bi se mogao izjednačiti tlak srednjeg i vanjskog uha. Ona je zaslužna za odnos komunikacije između srednjeg uha i ždrijela. Njene su cjevčice blago nakošene i obložene sluznicom te su u međusobno uskom kontaktu ili gotovo slijepljene u stanju mirovanja. Ona je nastavak sluznice srednjeg uha te ima veliku funkciju. Regulira tlak te se svakim gutanjem i promjenom otvaranja usta ona otvara što je nesvjesna radnja.

Pravilan rad Eustahijeve tube važan je kako bi se održavalo zdravlje uha, uredan sluh i pravilno odašiljanje neuroloških signala. Do smanjene pokretljivosti može doći u slučaju začepljenja uha ali i smanjene pokretljivosti zglobova košćica u tubi.



Do začepljenja uha najčešće dolazi radi promjena na sluznici. Ako se pojavi sluznica ili edem nosa, on se prenosi i na sluznicu Eustahijeve tube koja se nalazi u gornjem dijelu ždrijela. Kako ono povezuje šupljine nosa, usta i grkljan, nije čudno da sluz u jednom predjelu uzrokuje edeme na drugom. Do sluzi može doći uslijed dišnih bolesti ali i obične prehlade. Začepljenje uha može dugo trajati i vraćati se, no u tim slučajevima potrebno je tražiti liječničku pomoć. U slučaju zanemarivanja boli i začepljenosti može doći do trajnih promjena na lancu slušnih košćica te će njihovi zglobovi međusobno zarasti. Tada će taj lanac postati fiksiran i ukočen što je moguće riješiti samo kirurškim putem.

Kod djece do oko sedme godine života uzrok začepljenja Eustahijeve cijevi može biti postojanje treće mandule ili adenoidnih vegetacija u ždrijelu. Ovo stanje nekada je potrebno operirati.

Pojačano lučenje ušnog voska može uzrokovati i manjak cinka, magnezija te omega 3 masnih kiselina. Čest boravak u prostorijama gdje se puše cigarete ili gdje ima puno prašine također mogu pogodovati stvaranju ušnog cerumena.

Neugodni i dugotrajni simptomi

Prvi znakovi začepljenja biti će neugodan osjećaj uz djelomičan ili potpun gubitak sluha na strani gdje se nalazi začepljenje. Uz to se pojavljuje osjećaj punoće u uhu te dojam kako se vlastiti glas potpuno promijenio.

Mogući simptomi su:

bol u ušima

bol u glavi

zujanje u ušima

neugodan svrbež

Nakon stvaranja negativnog tlaka u srednjem uhu doći će i do nakupljanja tekućine iz sluznice u šupljini srednjeg uha. Uz začepljenje uha prateći simptom su i oteklina nosne sluznice, alergijski rinitis te nosna polipoza. Kada dođe do odčepljenja, osjeća se izrazito olakšanje i instantno vraćanje sluha.

Kako odčepiti začepljeno uho prirodnim putem

Kako bi odčepili začepljeno uho, najbolje je isprobati prirodne načine kojih ima mnogo. Pripazite, ako osjećate velike bolove i ako se radi o začepljenosti svih sinusa, prvo tražite doktora za savjet. Također, ako se radi o probušenoj ušnoj opni, ove prirodne lijekove nemojte primjenjivati.

Soda bikarbona

Ovo je jedno vrlo efikasno ali dosta intruzivno sredstvo za čišćenje ušiju. Pomiješajte jednu četvrtinu žličice sode bikarbone i dvije žlice vode. Nagnite glavu na stranu i ukapajte par kapi i začepljeno uho. Djelovanje će biti slično kao i kod kapi za uši pa trebate čekati barem 10ak minuta. Kada završite, okrenite glavu da višak iscuri te lagano očistite uho krpicom, nikako štapićem za uši.

Slana voda

Slana voda pomoći će da se omekša nagomilani vosak i time ukloni ušna mast. Kako bi koristili ovaj način, žličicu morske soli otopite u pola šalice tople vode te nakapajte u začepljeno uho. Ostanite u tom položaju do 5 minuta pa dopustite da višak iscuri okrećući glavu.

Maslinovo ulje

Maslinovo ulje će, kao i ostala ulja i glicerin, pomoći da se omekša cerumen koji se nalazi u uhu i uzrokuje začepljenost. Uz to, maslinovo ulje ima svojstva čišćenja od bakterija pa će to ukloniti mogućnost dodatnih i potencijalnih infekcija. Kako bi ovo koristili, lagano zagrijte maslinovo ulje pa nakapajte do 5 kapi u začepljeno uho. Držite tako 10ak minuta pa uklonite ulje i vosak krpicom. U ovom slučaju smijete koristiti štapiće za uši, ali samo na vanjskoj strani ušne školjke. Neki doktori savjetuju da uz maslinovo ulje dodate i dva režnja češnjaka.

Alkohol i jabučni ocat

Kako bi se uništile sve bakterije u uhu, možete isprobati ovu kombinaciju. U jednakom omjeru stavite jabučni ocat i alkohol pa kapaljkom unesite 2 kapi u uho. Ostanite na boku 10ak minuta, a ukoliko dođe do peckanja i boli, odmah se okrenite i izvadite tekućinu iz uha. Pomoću krpice obrišite ostatke.

Topli oblozi

Prirodni tretman koji možete raditi i sa sinusima je topli oblog na začepljena područja. Toplina služi kako bi omekšala ušni vosak, ublažila bolove i odčepila zvukovod. Možete ih koristiti tako da suhu toplu gazu stavite na začepljeno uho nekoliko minuta, ili namočeni ručnik također tako držite. Kada završite, protrljajte uho i pritisnite na njega donji dio dlana pa ga dižite i spuštajte. Na taj način stvoriti ćete pritisak koji bi mogao pomoći da se uho odčepi.

Inhalirajte sinuse

Problem začepljenog uha nerijetko je povezan sa upalom sinusa ili začepljenim nosom. Kako bi pomogli začepljenom uhu, pokušajte otvoriti sinuse. Najbolji način za to je inhalacija uz pare biljnih čajeva ili korištenje čajnih posudica. U ovom slučaju možete pokušati koristiti slanu otopinu za ispiranje nosa. Inhaliranje izgleda tako da vruću vodu stavite u širu zdjelu, u to unesete umirujući čaj pa se nagnete nad posudu i to udišete. Utjecaj će biti veći ako na glavu i oko zdjele stavite ručnik kako para ne bi izlazila. Na ovaj način poboljšati ćete i zdravlje kože.

Ćuvarkuća za liječenje uhobolje

Ovo je višegodišnja biljka koja je poznata po svojim debelim listovima punih vode. Uz to, od davnina se koristi za pomoć oko uhobolje jer sadrži tanin, kiseline i flavonoide. Njegov sok će pomoći da se ušni vosak razgradi i da se smanji bol. Kako bi ga koristili dovoljno je presavinuti njegov list, leći na bok i ukapati par kapi njegova soka u uho. Ostavite tako nekoliko minuta pa dopustite da sok izađe iz uha i blago očistite.

Kako prevenirati neugodne bolove i neugodnosti

Iako do začepljenosti uha može doći i radi infekcija koje je teško prevenirati, ipak postoje neke stvari na koje biste mogli pripaziti. Prije svega, bitan je jak imunitet uz pomoć kojeg će se vaše tijelo samo boriti s infekcijama i ostipacijama.

Osim toga, pazite na ovo: