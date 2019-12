MOŽETE LI SE PREHLADITI DOK IMATE GRIPU? Evo kako ta dva virusa međusobno ‘komuniciraju’, ovo niste očekivali

Znanstvenici obično odvojeno proučavaju viruse prehlade i gripe, ‘no u ovom smo slučaju oba virusa proučavali zajedno, kao da se radi o nekoj vrsti ekosustava’

Sezona je prehlada i gripe, a to znači da ova dva virusa cirkuliraju prostorima kojima se krećemo. Istodobna zaraza prehladom i gripom zvuči kao scenarij iz noćne more, no to se nasreću ne događa često jer jedno najčešće isključuje drugo, pokazalo je novo istraživanje.

Znanstvenici su ustanovili da zaraza virusom gripe smanjuje izglede da se kod oboljelog razvije istodobna infekcija virusom prehlade, piše Live Science.

“U sezoni gripe manja je istodobna mogućnost prehlade koju uzrokuje rinovirus, njezin glavni uzročnik”, kazao je glavni autor studije dr. Pablo Murcia, viši predavač u Centru za istraživanje virusa na Sveučilištu u Glasgowu.

35 posto osoba pozitivno na barem jedan virus

Znanstvenici obično odvojeno proučavaju viruse prehlade i gripe, “no u ovom smo slučaju oba virusa proučavali zajedno, kao da se radi o nekoj vrsti ekosustava”, pojasnio je Murcia.

Kad shvatimo na koji način djeluju virusi i kako jedna virusna infekcija može pogodovati drugoj ili je eventualno spriječiti, možda ćemo uspjeti razviti i bolje načine ciljane borbe s virusima, kazao je. On i kolege su analizirali podatke prikupljene među više od 36.000 osoba u Škotskoj. Radilo se o 44.000 uzoraka brisa grla i nosa testiranih na respiratorne bolesti u devetogodišnjem razdoblju.

Uzorci su testirani na 11 vrsta respiratornih virusa, poput rinovirusa, virusa gripe tipa A i B, respiratornog sincicijskog virusa i adenovirusa. Pokazalo se da je u testiranoj populaciji 35 posto osoba bilo pozitivno na barem jedan virus, a tek 8 posto ih je bilo pozitivno na ‘koinfekciju’ najmanje dvaju virusa.

Zanimljivost: Jedan virus pobija drugi

Računalna analiza podataka upućuje na manji broj slučajeva zaraze rinovirusom, koji se obično javlja tijekom zime, otprilike u isto vrijeme kad je evidentiran veći broj slučajeva sezonske gripe, kazala je koautorica studije Sema Nickbakhsh, znanstvena suradnica u Centru za istraživanje virusa.

Kad su istraživači proučili izolirane slučajeve zaraze među pacijentima, ustanovili su da je među osobama zaraženim gripom tipa A evidentirana 70 posto manja vjerojatnost od istodobne zaraze rinovirusom, u usporedbi s bolesnicima zaraženim drugim vrstama virusa.

Znanstvenici još ne znaju koji je točan razlog inhibicijskog učinka između virusa gripe i rinovirusa, no pretpostavljaju da se virusi međusobno nadmeću u nastojanju da se repliciraju.

Kakva je interakcija tih dvaju virusa?

“Vjerujemo da se, poput lavova i hijena koji se bore za hranu u kenijskom nacionalnom parku Masai Mari, respiratorni virusi bore za svoje ‘resurse’ u dišnim putevima”, slikovito je pojasnila dr. Nickbakhsh.

Znanstvenici provode dodatne eksperimente da bi ustanovili kakva je interakcija između rinovirusa i virusa gripe. Nadaju se da će, ako shvate biološke mehanizme koji su temelj interakcije virusa razviti bolje načine suzbijanja njihova širenja.

Rezultati studije objavljeni su u ponedjeljak u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.