MOŽE LI ZAGORENA HRANA POTAKNUTI RAZVOJ RAKA? Nekoliko studija pokazalo je zabrinjavajuće rezultate…

Ako se pripremaju na visokim temperaturama, namirnice bogate škrobom, kao što su kruh i krumpir, mogu proizvesti visoke razine kemijskoga spoja koji se naziva akrilamid. Upravo zahvaljujući njemu, ta hrana dobiva lijepu zlaćanu boju. Ako pretjerate, ona može postati smeđa ili čak crna, što rezultira pretjeranim otpuštanjem akrilamida.

Prethodna istraživanja dokazala su poveznicu između toga spoja i povećanoga rizika od nastanka raka. Agencija za prehrambene standarde u Ujedinjenom Kraljevstvu pokrenula je u ponedjeljak peticiju kojom žele upozoriti na rizike povezane s konzumacijom zagorenoga tosta, prepečenih krumpira i drugih namirnica bogatih škrobom koje se pripremaju na viskom temperaturama.

Kampanja se temelji na dokazima studija koje su 2002. godine provedene na životinjama, ali se povezanost između raka i konzumacije prepečenih namirnica još mora provesti na ljudima. Neki stručnjaci navode kako drugi čimbenici, poput pušenja i pretilosti, ipak predstavljaju veći rizik.

