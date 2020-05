MOŽE LI ISPIRANJE USTA SPRIJEČITI COVID-19? Evo zašto znanstvenici tvrde da bi to moglo biti učinkovito

Grupa znanstvenika s britanskog sveučilišta u Cardiffu je, nakon provedene studije o ulozi žlijezda slinovnica i limfnih čvorova u replikaciji covida-19 pozvala kolege da što prije istraže mogu li fluoridne otopine za ispiranje usne šupljine utjecati na smanjenje prijenosa koronavirusa u ranoj fazi infekcije.

U eksperimentima i ograničenim kliničkim studijama pokazalo se da pojedina sredstva sadrže poznate virucidne spojeve koji učinkovito ciljaju lipide u sličnim ‘obloženim’ virusima. Koronavirusi spadaju u porodicu tzv. zamotanih virusa, što znači da su obloženi masnim slojem, poznatim kao lipidni dvosloj, piše Independent.

No premda britanski stručnjaci traže hitna istraživanja kako bi se testirala učinkovitost fluoridnih vodica, trenutačno nema pouzdanih kliničkih dokaza koji bi ukazivali na njihovu uspješnost. Kažu da se još ne zna mogu li postojeća sredstva aktivno djelovati protiv lipidne membrane Sars-Cova-2.

U veljači je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) na tvrdnje da bi nas ispiranje usne šupljine fluoridnom otopinom moglo štititi od infekcije koronavirusa odgovorila da “nema takvih dokaza”.

“Neki brandovi vodica za ispiranje usne šupljine za nekoliko minuta uspijevaju eliminirati određene mikrobe iz pljuvačke, no to ne znači će vas zaštititi i od infekcije covida-19”, bili su jasni iz WHO-a.

