MOŽE BITI ZNAK OZBILJNOG PROBLEMA: Koliko je puta normalno ‘pustiti vjetar’ na dan i kada je to razlog za uzbunu

Željeli mi to priznati ili ne, svatko od nas ima plinove. To se događa kada se hrana razgrađuje u debelom crijevu, a većina ljudi u prosjeku pusti ‘vjetar’ 14 puta dnevno! No, kada imate potrebu češće pustiti ‘vjetar’, to znači da vam organizam nešto poručuje.

Jedete previše vlakana

“Iako su vlakna dobra za vaš probavni sustav kako bi ispravno funkcionirao, jedete li ih previše, može doći do nadutosti”, kaže ekspertica Kimberly Gomer. Simptome u ovom slučaju možete ublažiti kratkom šetnjom, piše Good Housekeeping.

Alergija na mlijeko

Plinovi su jedan od načina na koji vam tijelo signalizira mliječnu ili glutensku netolerancu. Naime, kod čak 75 posto osoba s godinama se javlja netolerancija na laktozu.

TRIK ZA SVE ŽITARICE: Lakša probava, više hranjivih tvari i slasniji kolači, variva, prilozi…

Prehrana

Grah je možda najzloglasnija namirnica kada su u pitanju plinovi, no, nadutost izazivaju i brokula, cvjetača te umjetni zaslađivači. “Vodite dnevnik o tome što ste koji dan jeli i kako ste se osjećali jer ćete na taj način najlakše otkriti koja vam namirnica šteti”, kaže Gomer.

Unosite više ‘dobrih’ bakterija

Probiotici koji sadrže ‘dobre’ bakterije će koristiti vašem organizmu, a njima obiluju rotkvice, poriluk, kefir ili kiseli kupus.

Prebrzo jedete

Osim namirnica koje same po sebi izazivaju nadutost, način na koji jedete može također dovesti do toga unosete više zraka u svoj probavni trakt. Jedete li brzo, žvačete li žvakaće gume, pijete sa slamčicom, ali i ako pušite, sve to može pogoršati plinove jer na taj način unosite zrak.

DOBRO JE ZNATI: Izbjegnite nadutost i plinove unatoč bogatoj blagdanskoj trpezi

A možda je i nešto puno ozbiljnije

Problemi s nadutošću također mogu ukazivati na teža oboljenja kao što su upalna bolest crijeva i Crohnova bolest. Svakako posjetite gastroenterologu ako imate i druge simptome kao što su proljev, bolovi u trbuhu, promjene u stolici ili nagli gubitak kilograma.