Stručnjaci s Medicinskog fakulteta Sveučilišta Davis u Kaliforniji upozoravaju na niz simptoma koji ukazuju na mogući ‘dugotrajni covid’

Neki ljudi umiru od koronavirusa, dok se drugi osjećaju dobro nakon oporavka. No, oko 10 posto onih koji prebole COVID-19 i dalje imaju niz iscrpljujućih simptoma. Oni boluju od još nedovoljno istraženog i potencijalno opasnog post-COVID sindroma nazvanog “dugi covid”, piše portal Eat This.

“To je stanje koje može utjecati na sve, i na stare i na mlade, na one koji su inače zdravi i na one koji se bore s drugim bolestima. To je viđeno kod onih koji su bili hospitalizirani s bolešću COVID-19 kao i pacijenata s vrlo blagim simptomima”, kažu stručnjaci Medicinskog fakulteta Sveučilišta Davis u Kaliforniji. Oni upozoravaju na sljedećih pet znakova koji ukazuju na mogući “dugotrajni covid”.

Trajni i ponekad iscrpljujući umor

Moždana magla, umor i poteškoće u koncentraciji tri su moguća simptoma dugog covida na koje je još početkom godine upozorio glavni američki epidemiolog Anthony Fauci. Jedan od simptoma dugog covida je i mijalgijski encefalomijelitis, poznat i kao sindrom kroničnog umora. To je stanje kada i minimalne tjelesne aktivnost izuzetno iscrpljuju.

Bol u cijelom tijelu

Jedan od simptoma dugog covida je i bol u tijelu. Kod nekih se bol javlja u ligamentima i tetivama, a kod nekih bol zahvaća cijelo tijelo.

Bol u zglobovima

“Uobičajeni simptomi sindroma dugog covida uključuju snažni umor, gubitak daha tijekom blagih aktivnosti, bolove u zglobovima, bolove u prsima, ubrzan rad srca ili lupanje srca, poteškoće u koncentraciji, kratkotrajni gubitak pamćenja i trajni gubitak mirisa”, izvještava Chicago Health . “Neki prijavljuju simptome mentalnog zdravlja, uključujući kronični stres. Mnogi se ne mogu vratiti na posao ili u uobičajeno aktivan život.”

Kratak dah

Jedan od mogućih simptoma je i kratak dah. Navodi se primjer dr. Scotta Krakowera, 40-godišnjeg psihijatra iz New Yorka, koji je četiri mjeseca nakon preboljenog Covida-19 i dalje patio od nemogućnosti da udahne punim plućima, odnosno od kratkog daha.

Gubitak okusa i mirisa

Čak i ako tijekom vrhunca bolesti ili na početku bolesti niste izgubili miris i okus, to bi se moglo s vremenom pojaviti. Ovo je jedan od karakterističnih simptoma koronavirusa.

Problemi sa spavanjem

Budući da COVID-19 može utjecati i na neurološki sustav, stručnjaci pretpostavljaju da može izazvati intenzivne snove pa i noćne more te izazvati nepravilne obrasce spavanja. i napad virusa na dišni sustav također može dovesti do poteškoća sa spavanjem.

Kašalj koji ne prolazi

Osobe koje boluju od “dugog covida” moguće je da će patiti i od trajnog kašlja kao pojedinačnog simptoma ili u kombinaciji s drugima.

Teške glavobolje

I teške glavobolje mogu biti jedan od znakova koji upućuju na dugotrajni covid. “Ima dana kada ne radim ništa i jednostavno ne mogu ustati iz kreveta. Imam migrene koje su deset puta gore od glavobolja za vrijeme gripe”, kazala je 44-godišnja Sadie Nagamootoo, koja je preboljela COVID-19.

Moždana magla

“Moždana magla jedan je od zbunjujućih simptoma kod pacijenata s dugim covidom. Pacijenti kažu da su neobično zaboravni, zbunjeni ili nesposobni koncentrirati se čak i na gledanje televizije. To se može dogoditi ljudima koji su neko vrijeme bili na jedinici intenzivne njege, ali relativno rijetko. Međutim, taj se simptom javlja raznim pacijentima, uključujući i one koji nisu bili hospitalizirani”, kažu stručnjaci sa Sveučilišta Davis.

