MOŽDA NAM JE IPAK PAMETNIJE ŠUTJETI? Laser pokazao kako se koronavirus širi govorom, pogledajte razliku

Mikrokapljice koje proizvodi čovjek dok govori mogu u zatvorenom prostoru ostati u zraku više od deset minuta, pokazala je studija objavljena u srijedu koja ukazuje na vjerojatnu ulogu tih kapljica u širenju covida-19.

Ostaje u zraku osam ili više minuta

Znanstvenici s američkog Nacionalnog instituta za dijabetes, probavu i bolesti bubrega (NIDDK) proučavali su ispitanike dok su glasno ponavljali riječi “ostanite zdravi” tijekom 25 sekundi u zatvorenoj kutiji.

Laserom su osvjetljavali aerosol koji je ispitanik proizvodio tijekom govora kako bi vidjeli i prebrojali mikrokapljice. Mikrokapljice su ostajale u zraku prosječno 12 minuta, prema rezultatima istraživanja objavljenima u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

Uzimajući u obzir poznatu koncentraciju koronavirusa u slini znanstvenici su procijenili da svaka minuta glasnog govora može proizvesti više od 1000 mikrokapljica koje sadrže viruse i koje mogu ostati u zraku osam ili više minuta u zatvorenom prostoru.

Pametnije nam je šaptati

“Vizualizacija pokazuje kako normalni govor stvara mikrokapljice koje mogu ostati u zraku desetke minuta ili više i imaju značajnu sposobnost prenošenja bolesti u zatvorenom prostoru”, zaključili su znanstvenici.

Isti je tim u radu objavljenom u travnju u časopisu New England Journal of Medicine već utvrdio da tiši govor proizvodi manje mikrokapljica. Ako se zaraznost covida-19 razgovorom potvrdi to bi dalo znanstveno utemeljenje preporukama za nošenje maske za lice koje su uvedene u mnogim zemljama i pomoglo objasniti zašto se koronavirus tako brzo širi.

Neki stručnjaci za širenje virusa smatraju da se virus može širiti samo ako ste u blizini zaražene osobe koja kašlje ili kiše i udahnete njegove mikrokapljice.

