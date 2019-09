MOBITELI UZROKUJU HEMOROIDE! Liječnici upozoravaju na užasnu naviku koja vam, vjerovali ili ne, uništava crijeva

Dok su u prošlosti ljudi znali u toalet nositi novine ili dobru knjigu, danas su to uglavnom mobiteli

Danas bez mobitela više ne možemo zamisliti život. Priznali to ili ne, većina ne ide ni u zahod bez njega. Umjesto da čitaju dosadne etikete sa šampona, ljudi radije čitaju vijesti ili igraju igrice na svojemu pametnom telefonu. No, koliko je to uistinu pametna razbibriga?

Ova naizgled bezazlena navika može ostaviti ozbiljne posljedice na vaše zdravlje, upozoravaju liječnici. Konkretno, uporaba mobitela na WC-u može vam zadati hemoroide. Problem je u tome što ljudi, prebirući po mobitelu dok obavljaju veliku nuždu, predugo sjede na WC školjci.

Ovo posebno zabrinjava zbog podatka da čak 57 posto Britanaca redovito nosi mobitel sa sobom u toalet, što je pokazalo istraživanje YouGova.

“Zatvor i naprezanje na WC-u najveći su čimbenici za razvoj hemoroida. Na stranu trudnoća, kronični kašalj i starenje. Međutim, jedan od ključnih rizika u današnje vrijeme predstavlja i predugo sjedenje na školjci”, objasnila je dr. Sarah Jarvis za The Sun.

Dok su u prošlosti ljudi znali u toalet nositi novine ili dobru knjigu, danas su to uglavnom mobiteli. No, koliko god se činilo praktičnim i izazovnim, skrolanje po aplikacijama dok obavljate veliku nuždu nije nešto što liječnici preporučuju.

Da biste smanjili rizik od pojave hemoroida, dr. Jarvis savjetuje dodavanje vlakana u prehranu, pijenje dovoljno tekućine te redovitu tjelovježbu. A, prema najnovijem otkriću, pametno bi bilo i ostaviti mobitel u drugoj prostoriji dok obavljate veliku nuždu.