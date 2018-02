MNOGIMA OMILJENO PIĆE ODLIČNO JE ZA ZUBE I DESNI: Pripazite na mjeru jer u prevelikim količinama djeluje suprotno

Dosad mu se pripisivao niz dobrih učinaka na zdravlje, od jačanja rada srca do snižavanja rizika od šećerne bolesti, a novo istraživanje sugerira da crno vino sadrži tvari koje mogu pomoći u borbi protiv propadanja zuba i bolesti desni.

Znanstvenici su otkrili da sastojak vina poznat kao polifenol pomaže borbi protiv štetnih bakterija u usnoj šupljini, prenosi BBC. No, stručnjaci upozoravaju da to ne znači da se sada crno vino mora piti u većim količinama. Ranija istraživanja sugerirala su da su zdravstvene koristi od polifenola povezane s time da se radi o antioksidansima koji štite tijelo od štetnih slobodnih radikala, a novija istraživanja pokazuju da polifenoli mogu osnažiti zdravlje djelujući u suradnji s ‘dobrim’ bakterijama u probavi.

Znanstvenici proveli testiranje

U okviru istraživanja čiji su rezultati objavljeni u časopisu Journal of Agriculture and Food Chemistry znanstvenici su proučavali mogu li polifenoli iz vina koristiti zdravlju usne šupljine. Znanstvenici su uspoređivali učinke dvaju polifenola iz crnog vina u odnosu na sjemenke grožđa i ekstrakt crnog vina na bakterije koje se zalijepe za zube i desni i izazivaju naslage na zubima, karijes i bolesti desni. Utvrdili su da polifenoli iz vina i ekstrakti smanjuju sposobnost bakterija da se prilijepe, no polifenoli su bili učinkovitiji.





Ne smije se pretjerivati

U kombinaciji sa Streptococcusom dentisani – za koji se vjeruje da je oralni probiotik koji stimulira rast dobrih bakterija, polifenoli su bili čak i bolji u blokiranju patogenih bakterija. To bi otkriće moglo voditi u nove mogućnosti dentalnog liječenja. Znanstvenici priznaju da je ograničenje njihova istraživanja to da je provedeno izvan ljudskog tijela na stanicama koje su simulirale tkivo desni. Oni također napominju da metaboliti koji se stvaraju probavom polifenola, koja počinje već u usnoj šupljini mogu biti odgovorni za neke učinke uočene studijom. Stručnjaci upozoravaju da konzumiranje većih količina crnog vina među ostalim oštećuje zubnu caklinu.