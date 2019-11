MJESEC DANA PRIJE SRČANOG UDARA TIJELO ŠALJE UPOZORENJE: Osam znakova koje nipošto ne smijete ignorirati

Mnogi od njih naizgled nemaju nikakve veze sa srcem, zbog čega ljudi najčešće ne reagiraju

Srčani udar nastaje onda kada krv ne uspijeva doći do srca, što može načiniti ozbiljnu štetu srčanom mišiću i završiti fatalno. No, to se može spriječiti ako na vrijeme prepoznate znakove upozorenja. Navodno se mjesec dana prije infarkta, ponekad i ranije, javlja čak osam simptoma, piše Mirror.

Umor

Jedan od glavnih znakova da srce ne radi kako treba jest neuobičajena razina umora. Čak i jednostavne aktivnosti poput slaganja kreveta ili tuširanja mogu postati teške, a umor je do kraja dana sve izraženiji. Žene su sklonije uočiti ovaj simptom nego muškarci.

Bol u trbuhu

Još jedan od čestih znakova da vam se sprema srčani udar može biti bol u trbuhu, mučnina, nadutost ili nemirna crijeva. Prije infarkta, bol obično dolazi u valovima, popušta pa se ponovno vraća u kraćim razdobljima.

Bol u prsima

Kod muškaraca, bol u prsima je jedan od najvažnijih ranih znakova koji se nipošto ne smiju ignorirati, ali pogađa samo 30 posto žena. Osjećaj boli može biti privremen ili trajan, a uključuje neugodan osjećaj u jednoj ili objema rukama (češće lijevoj), u čeljusti, vratu, ramenima i trbuhu.

Nesanica

Simptomi uključuju poteškoće s usnivanjem, često buđenje noću i rano buđenje ujutro, a povezani su s povećanim rizikom od srčanog ili moždanog udara. Možete osjećati visoku razinu tjeskobe i odsutnosti, što je izraženije kod žena.

Kratkoća daha

Dispneja ili zadihanost stvaraju osjećaj da ne možete dovoljno udahnuti, a može se javiti i vrtoglavica. Često se javlja i kod muškaraca i kod žena do šest mjeseci prije srčanog udara i jasan je znak upozorenja.

Gubitak kose

Gubitak kose može biti još jedan pokazatelj, koji najčešće pogađa muškarce starije od 50 godina. Žene također mogu biti izložene riziku i trebaju reagirati ako im iznenada počne opadati kosa s tjemena.

Nepravilan puls

Preskakanje otkucaja ili nepravilni otkucaji srca često dolaze s napadajima panike i tjeskobe, osobito među ženama. Neredoviti otkucaji traju 1-2 minute i mogu uzrokovati vrtoglavicu te ekstreman umor.