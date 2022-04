Jedno dijete je umrlo, a 17 je trebalo transplantaciju jetre zbog misteriozne globalne epidemije hepatitisa. Svjetska zdravstvena organizacija priopćila je da je do subote primila izvješća o najmanje 169 slučajeva "akutnog hepatitisa nepoznatog podrijetla" iz 12 zemalja. Slučajevi su otkriveni kod djece u dobi od mjesec dana do 16 godina, a SZO nije otkrila u kojoj se zemlji dogodila smrt. U Španjolskoj je identificirano 13 slučajeva, 12 u Izraelu i 11 u SAD-u - devet u Alabami i dva u Sjevernoj Karolini. Također, slučajevi su zabilježeni u Danskoj, Irskoj, Nizozemskoj, Italiji, Francuskoj, Norveškoj, Rumunjskoj i Belgiji.

'Brojke nisu velike, ali slučajevi su teški'

Britanski zdravstveni dužnosnici isključili su cjepivo protiv Covida kao mogući uzrok, a nijedan britanski slučaj do sada nije bio cijepljen jer su bili premladi. Također, ni oboljeli iz SAD-u nisu bili cijepljeni. "Još nije jasno je li došlo do porasta slučajeva hepatitisa ili se javljaju očekivanom stopom, ali se češće otkrivaju zbog povećane svijesti" , priopćio je SZO. No znanstvenici smatraju da je količina teških slučajeva u djece neobična i alarmantna.

Richard Pebody, koji vodi tim za patogene visoke prijetnje pri WHO-u, rekao je za STAT News: 'Iako brojke nisu velike, posljedice su prilično teške. Važno je da zemlje prate situaciju", ističe.

Nijedan poznati soj nije uzrok

Nijedan od slučajeva nije uzrokovan niti jednim od pet tipičnih sojeva - hepatitisom A, B, C, D i E. Stručnjaci kažu da bi slučajevi mogli biti povezani s virusima koji se obično povezuju s prehladom, poznatim kao adenovirusi, no daljnja istraživanja su u tijeku. "Dok je adenovirus moguća hipoteza, istrage su u tijeku za uzročnika", rekao je WHO. Napominje da je virus sličan prehladi otkriven u najmanje 74 slučaja, a 19 ih je imalo i ko-infekciju Covidom. Još jedan pacijent imao je Covid, ali ne i adenovirus.

Stručnjaci ispituju jesu li slučajevi povezani s dva virusa, no profesor Graham Cooke, stručnjak za zarazne bolesti na Imperial College Londonu, rekao je da je malo vjerojatno da je Covid odgovoran. Rekao je: "Blagi hepatitis je vrlo čest kod djece nakon niza virusnih infekcija, ali ono što se trenutno vidi je sasvim drugačije. Da je hepatitis rezultat Covida, bilo bi za očekivati vidjeti ga šire rasprostranjenog u cijeloj zemlji s obzirom na visoku prevalenciju (Covida) u ovom trenutku."

'Neobično je da djeca pate od teških slučajeva'

Specijalist za virusologiju u Imperialu rekao je za The Telegraph da je "vrlo neobično i rijetko" da djeca pate od teškog hepatitisa, posebno u onoj mjeri da im je potrebna transplantacija jetre. Stručnjak, koji je želio ostati anoniman, rekao je: 'Broj slučajeva je izniman. Ljudi misle da se događa nešto neobično; primjerice da je virus koji je mutirao ili da je uzrok nešto drugo. Bolest je upalila alarme".

Kako prepoznati hepatitis?

Hepatitis je upala jetre koja je obično uzrokovana virusnom infekcijom ili oštećenjem jetre uslijed konzumiranja alkohola ili lijekova. Često nema uočljive simptome - ali mogu uključivati ​​tamni urin, blijedosivu boju izmeta, svrbež kože i žutilo očiju i kože.

Zaražene osobe također mogu patiti od bolova u mišićima i zglobovima, visoke temperature, osjećaja i mučnine te stalnog i neuobičajenog umora.

Kada se hepatitis širi virusom, obično je uzrokovan konzumacijom hrane i pića kontaminiranih fekalijama zaražene osobe, a prenosi se i krvlju ili seksualnim kontaktom.