Neobično, ali i izrazito neugodno stanje pogađa trećinu osoba koje često konzumiraju marihuanu. A ni način liječenja nije ništa bolji.

Kako broj uživatelja marihuane u SAD-u kontinuirano raste, tako raste i broj prijava o neobičnom stanju, kojeg se možete riješiti samo vrućim tušem (ili prestankom pušenja trave, očito), piše IFLScience.

Neobičan sindrom zbunjuje doktore

Simptomi tog stanja uključuju cikličke napade mučnine, povraćanja i jake boli u trbuhu, kojima ne pomažu nikakvi lijekovi protiv mučnine. Izgleda da je jedini način olakšanja ovog sindroma vruća kupka ili tuš, koji ga na kraće vrijeme ublaže, sve dok se nedugo zatim ponovo ne vrati. Ovo se stanje javlja kod ljudi koji su učestali korisnici marihuane (tj. oni koji puše travu najmanje 20 dana mjesečno), i tehnički je poznato pod nazivom sindrom kanabinoidne hiperemeze (CHS).

Dok su ranije rijetki bili ljudi koji su dolazili sa simptomima ovog sindroma, doktori u zadnje vrijeme sve više liječe pacijente sa CHS-om. Studija provedena na 155 teških korisnika marihuane pokazala je da njih 33% pati od CHS-a. To znači da samo u SAD-u oko 2,75 milijuna možda boluje od ovog sindroma, iako bi u igri mogli biti i drugi faktori. Unatoč tolikoj raširenosti, znamo iznenađujuće malo o ovome stanju. Ono što je poznato je da ga aktivira često korištenje marihuane, dok ga vrući tuš ublažuje, no sam uzrok CHS-a je juš uvijek nepoznat. No evo nekoliko aktualnih teorija.



Kanabinoidi i sustav za bol

Poznato nam je, na primjer, da tjelesni sustav za reagiranje na bol sadrži endogene kanabinoide. Smatra se kako je to jedan od razloga zašto marihuana pomaže pri ublažavanju boli kod nekih pacijenata, jer tetrahidrokanabinol u marihuani djeluje s ovim sustavom. No neki doktori smatraju kako prečesto djelovanje na sustav za bol može poremetiti isti te dovesti do CHS-a. Jedan je doktor izjavio kako misli da pretjerana stimulacija sustava za bol može imati negativan učinak, te da vrući tuš jednostavno malo omete mozak stvaranjem drugačijeg osjetilnog signala, što umanjuje bol.

No važno je naglasiti kako ova teorija nije sigurna, već je samo hipoteza. Doktori još uvijek ne razumiju u potpunosti ovo stanje, zašto ga neki ljudi dobiju a neki ne, te zašto se može koristiti za tretiranje mučnine kod pacijenata podvrgnutih kemoterapiji, no izaziva mučninu kod drugih. Ono što je sigurno, je da je najjednostavniji način spriječavanja mučnine i grčeva u želucu ako dobijete CHS taj da jednostavno prestanete pušiti travu.