MISLITE DA SI POMAŽETE, A ZAPRAVO RISKIRATE ŽIVOT: Srušeni mitovi o uvriježenim trikovima protiv vrućine. Ovo je mnoge iznenadilo

Dok su neka istraživanja dokazala njihovu korisnost, druga su ukazala da pri visokim temperaturama ventilatori čak i više odmažu nego pomažu

Visoke temperature prisiljavaju nas da se rashladimo na sve moguće načine, no pritom nismo ni svjesni kakva nam opasnost prijeti.

1. Hladno ili toplo piće?

Mnoge polemike vode se oko toga kakvo bismo piće trebali piti za vrijeme nesnosnih vrućina. Unatoč tome što se ni znanstvenici nisu jednoglasno složili, većina ih je ipak potvrdila kako je bolje piti tople napitke tijekom jako toplih dana.

Provedene su studije gdje su ljudi prvo naporno vježbali, a zatim im se mjerila unutarnja tjelesna temperatura dok su pili hladna ili topla pića. Pokazalo se kako su hladna pića najučinkovitija u rashlađivanju tijela. No naknadno se pokazalo da topla pića bolje hlade cijelo tijelo zbog znojne reakcije. No postoji i situacija kada topla pića ne pomažu – ako je jako velika vlaga u zraku ili ako na sebi nosite toliko odjeće da znoj ne može ispariti. U tim se slučajevima držite hladnih pića, javlja BBC.

2. Ventilator

Dok su neka istraživanja dokazala njihovu korisnost, druga su ukazala da pri visokim temperaturama ventilatori čak i više odmažu nego pomažu. Općenito se smatra da ventilatori mogu biti korisni do tempereture od 35°C (neki kažu 37°C). Iznad toga, puhanje vrućeg zraka po tijelu može samo povećati njegovu temperaturu, pogoršavajući situaciju i dovodeći do toplinske iscrpljenosti. Ako je jako vruće, ventilatori čak mogu i pojačati dehidraciju, a posebno su neučinkoviti u slučaju povećane vlažnosti zraka, kada dodatno otežavaju isparavanje znoja.

Da oni baš i ne pomažu govori i činjenica da je 1999. godine u Cincinnatiju umrlo 17 ljudi od posljedica dehidracije za vrijeme velikih vrućina, kod njih čak 10 ventilator je bio uključen. Znanstvenici smatraju da ako je temperatura viša od 37 stupnjeva ventilator treba biti isključen.

3. Otvoreni prozori

Iako možda mislite da će vam otvaranje prozora olakšati tegobe to se može pokazati pogrešnim odabirom, ako je temperatura izvan stana veća od one u njemu.

Prozore otvarajte samo noću.

4. Pivo

Jedno pivo ili dva neće vam naškoditi te će vas zasigurno hidrirati. No, kada su u pitanju ekstremne vrućine, ostanite na samo par osvježavajućih hladnih pića kako ne biste postigli kontraefekt i dehidrirali.

Naime, iako su izotonična sportska pića i obična voda učinkovitiji u hidratiziranju, i pivo je znatno bolje hidratirajuće sredstvo nego što se to očekivalo.

5. Samo starije ljude muče vrućine

Tjelesne temperature na kojima tijelo najbolje funkcionira su unutar uskog spektra od 36 do 37,5°C. Termoreceptori ispod kože, tkiva duboko unutar organizma i organi odmah primijete porast i od samo jednog stupnja. Ako je temperatura okoliša viša od tjelesne, počnemo se znojiti kako bismo se rashladili. Stariji ljudi teže održavaju svoju unutarnju tjelesnu temperaturu te možda čak niti ne primijete da su se pregrijali, što znači da dehidriraju brže od mladih ljudi.

Ipak, to ne znači da su samo stariji ljudi u opasnosti od toplinskog vala. Bebe i ljudi s kroničnim zdravstvenim problemima, kao i ljudi kojima je problem kretati se pa teže dolaze do prozora da ga otvore ili do pića kako bi nadomjestili tekućini izgubljenu znojenjem.