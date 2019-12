MISLILA JE DA NE MOŽE IMATI DJECU: Najprije šok kad je saznala da je trudna, a onda – rodila samo devet dana poslije!?

Tijekom cijele trudnoće nijednom nije posumnjala da je trudna jer su joj menstruacije uvijek bile neredovite

Lauren Chalk iz Memphisa bori se s policističnim jajnicima od tinejdžerskih dana. Budući da je imala nekoliko spontanih pobačaja, mislila je da nikad neće moći imati djecu. “Suprug i ja smo se pomirili s time da nikad nećemo imati djecu. Vjerovali smo da nam je tako suđeno”, rekla je.

No, onda se dogodilo pravo božićno čudo. Tjedan prije Dana zahvalnosti Lauren je saznala da nosi dječaka. Najbizarnije je to što je otkrila kako je trudna već 38 tjedana. To je saznala na ginekološkom pregledu, koji je zakazala jer je zaključila da nešto s njom nije u redu, piše People.

Kako to da nije posumnjala na trudnoću?

Samo devet dana poslije, 2. prosinca, rodila je zdravoga dječaka Wyatta. “Mislim da nikad neću nikoga voljeti kao što volim Wyatta. On je naše malo čudo, najbolji poklon za Božić nakon Isusa”, izjavila je ushićena majka.

Tijekom cijele trudnoće nijednom nije posumnjala da je trudna jer su joj menstruacije uvijek bile neredovite, što je karakteristično za policistične jajnike. Zato sada ima snažnu poruku za ljude koji imaju problem s plodnošću. “Nikad nemojte prestati vjerovati. Ako je suđeno, postat ćete roditelji. Nemojte da vam to bude preokupacija”, zaključila je Chalk.