MISLILA JE DA IMA SIMPTOME COVIDA: Ostala bez obje noge nakon što su liječnici otkrili da ima smrtonosnu infekciju

Majka dvoje djece, koja je mislila da se zarazila koronavirusom nakon što je dobila povišenu temperaturu, groznicu i glavobolju, izgubila je obje noge kada se ispostavilo da je to bila potencijalno smrtonosna infekcija.

Cher Little (46) naručila se za covid test 6. listopada prošle godine, prije nego što je već sljedećega dana hitno prebačena u bolnicu jer joj je na licu izbio osip i koža joj je počela crnjeti. Dijagnosticirana joj je meningokokna septikemija – trovanje krvi – i stavljena je u induciranu komu u roku od nekoliko minuta od dolaska nakon što se njezino stanje brzo počelo pogoršavati.

“Kad je došla na Hitnu, cijelo joj je tijelo bilo crno od glave do pete, a mjehurići na koži su krvarili. Stavili su je ravno u komu u roku od 15 minuta. Imala je višestruko zatajenje organa – činilo se kao da se sve u njoj raspada”, kazala je njezina sestra Sian Lloyd (44) za Metro.

Cher iz Connah’s Quaya u Flintshireu davali su samo 20 posto šanse za preživljavanje i provela je tri tjedna boreći se za život. Medicinari iz bolnice Countess of Chester rekli su njezinoj rodbini da je “u jednoj fazi bila najbolesniji pacijent u bolnici”. Na kraju se probudila iz kome, ali je doživjela još jedan šok kada joj je dijagnosticiran Covid-19 dok se oporavljala na drugome odjelu.

