Čuvajte se ovih mirisa! Možda vam upravo oni izazivaju glavobolju

Više od 50 posto osoba koje pate od migrena osjetljive su na mirise. Mirisi nekih namirnica mogu biti okidači jakih glavobolja, dok ih miris mente može ublažiti.

Migrene osim jake glavobolje, prate mučnine i osjetljivost na svjetlo. Napad izazivaju promjene prirodnih kemikalija u mozgu.

U preko 75 posto slučajeva, sudeći prema jednoj studiji, aktiviraju ih prepoznatljivi okidači. Stres, fluktuacije hormona, vremenski uvjeti, poremećaj spavanja, prehrana i treperenje svjetla su najčešći.

Više od 50 posto ljudi koji pate od migrena osjetljivi su na određene mirise, pokazala je nova studija. Stanje je poznato kao osmofobija. Žene su posebno osjetljive, a nekih 70 posto tvrdi da su okidači mirisi.

Potrebno je samo nekoliko minuta od izlaganja mirisu da se pojavi glavobolja, a izbjegavanje tih mirisa ključno je kako bi se spriječio napad.

Iz američkog The Smell and Taste Treatment and Research Foundationa tvrde kako u takvim slučajevima može pomoći udisanje mirisa mente.

Znanstvenici kažu kako miris luka, kao i drugi mirisi, mogu izazvati promjene u emocijama jer su područja u mozgu koja upravljaju mirisima i emocijama vrlo usko povezana.

Alternativno, miris može stimulirati trigeminalni živac, što dovodi do upale, ili miris sam po sebi može uzrokovati sužavanje krvne žile.

Dr. Nicholas Silver, neurolog konzultant sa Sveučilišta Liverpool, kaže: ‘Utvrdili smo da su uobičajeni mirisni okidači parfemi, aerosoli, osvježivači zraka u automobilu, mirisi kuhanja hrane (posebno pržene), miris dima cigarete i sredstava za čišćenje.’