MIRIS VAŠEG IZMETA GRIZE ZA OČI? Postoji čak 6 razloga zašto je tako, a neki od njih opasniji su nego što mislite

Ničija stolica ne miriše lijepo. Ali ako je miris drugačiji ili gori od uobičajenoga, to bi mogao biti znak problema. Vaša stolica proizvod je nekoliko stvari, uključujući vašu prehranu, zdravlje debelog crijeva i vaše cjelokupno zdravlje. Također je proizvod vašeg mikrobioma probavnog sustava. Sastoji se od mikroba (bakterija) koji žive u vašim crijevima.

U većini slučajeva smrdljivu stolicu uzrokuje vaša prehrana. Uzrok bi mogao biti konzumacija određene hrane ili intolerancija na laktozu. Ali ako ona rutinski smrdi, možda imate neravnotežu u mikrobiomu ili bolest poput upalne bolesti crijeva.

Povremena stolica s neugodnim mirisom možda neće trebati nikakvo liječenje. Ali ako se nastavi ili imate i druge simptome, poput tekuće stolice, učestalijeg pražnjenja crijeva, mučnine, povraćanja ili bolova u trbuhu – posjetite svoga liječnika!

“Izrazito neugodan miris stolice može potjecati od neprobavljene hrane, kao i od plina koji proizvode bakterije u crijevima”, rekao je dr. Seyedehsan Navabi za časopis Women’s Health.

Možda ćete uočiti da je stolica neugodnijeg mirisa nakon što pojedete meso, zato što su mesni proteini bogati aminokiselinom metioninom, koja može stvoriti smrdljive spojeve koji sadržavaju sumpor.

U stvarnosti postoji zaista mnogo potencijalnih stvari u koje možete uprijeti prstom, ali neke su za vaše zdravlje opasnije od drugih. Pa, evo šest najčešćih razloga zbog kojih stolica može jako smrdjeti, kao i slučajeva u kojima je potrebno posjetiti liječnika.

