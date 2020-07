Iako liječnici i znanstvenici konstantno upozoravaju na nošenje zaštitne maske u javnosti kako bi se smanjilo širenje koronavirusa, mnogi još uvijek vjeruju da ih to ne može zaštititi. Sada je mikrobiolog napravio eksperiment i rezultatima začepio usta svima.

Dr. Richard Davis objavio je na Twitteru fotografije pokusa koji je proveo kako bi dokazao koliko maske za lice i društvena distanca smanjuju širenje zaraze. Pritom je koristio Petrijeve posude napunjene agarima, želatinoznom supstancijom dobivenom od crvene alge koja pomaže razmnožavanju mikroorganizama. Nakon obavljanja svake radnje, Davis je rekao kako su se u posudama na koje su spuštale respiratorne kapljice iz njegovih usta slijevale kolonije bakterija.

What does a mask do? Blocks respiratory droplets coming from your mouth and throat.

Two simple demos:

First, I sneezed, sang, talked & coughed toward an agar culture plate with or without a mask. Bacteria colonies show where droplets landed. A mask blocks virtually all of them. pic.twitter.com/ETUD9DFmgU

— Rich Davis, PhD, D(ABMM), MLS 🦠🔬🧫 (@richdavisphd) June 26, 2020