MIJINO NEOBIČNO COVID ISKUSTVO: ‘Izgubila sam njuh na dva mjeseca, a onda je počeo užas – više ni zube ne mogu oprati’

Kao jedan od najranijih i najčešćih simptoma koronavirusa, gubitak čula mirisa, kako kažu stručnjaci, javlja se prije povišene tjelesne temperature. Neki oboljeli svjedoče da samo nekoliko dana nisu osjećali mirise, dok su drugi čekali da prođu mjeseci kako bi ponovno osjetili kako mirišu hrana, kava, cvijeće…

Taj trenutak strpljivo je čekala i Mia, koja je svoje neobično iskustvo podijelila u jednoj Facebook grupi.

Sve joj smrdi na kemikalije

“Preboljela sam covid u listopadu, temperatura par sati i to je to. Nakon toga izgubila sam na mjesec i pol dana okus i miris totalno pa su se počeli vraćati, no nisu se još bili vratili do 100 posto. Ali to bi sve bilo u redu da mi odnedavno sve nema grozan okus i miris po nekim KEMIKALIJAMA”, požalila se Mia u objavi.

Iako je Covid-19 preležala s lakšim simptomima, posljedice su, čini se, dugotrajne i teško podnošljive.

“Teško mi je opisati, ali kao neka kemikalija, pomalo kiselkasto, pomalo na pljesnivo voće, ali jako, jako gadno. Gotovo sve namirnice imaju jako malo svoga pravog okusa, prevladava ovaj gadni. Dok je miris skroz po kemikalijama. I hrane i šampona, parfema itd.”, navodi korisnica u objavi.

“Što je namirnica jačeg ukusa, to više osjetim kemikalije. Tako da mi je najgore s kavom, pastom za zube i sličnim”, zaključila je Mia te na kraju pitala ostale članove grupe prolazi li još tko kroz iskustvo slično njezinu. Brzo se pokazalo da veliki broj ljudi ima ove dugotrajne, čudne posljedice nakon preležane infekcije.

New research suggests that loss of smell can continue up to five months after contracting COVID-19. https://t.co/CvaRAlglMh pic.twitter.com/dortszAXUY — WebMD (@WebMD) February 28, 2021

‘To ti je parosmija’

Izmijenjenost čula mirisa stručnjaci nazivaju parosmijom i kao lijek preporučuju – mirisni trening.

Dobrotvorna organizacija “AbScent”, koja pruža podršku osobama s poremećajima čula mirisa, prikuplja informacije od tisuća pacijenata s anosmijom i parosmijom u partnerstvu s ustanovama zdravstvenoga sustava Velike Britanije, kao i Britanskim rinološkim društvom kako bi pomogla razvoju terapija.

Predstavnici organizacije preporučuju svima koji su pogođeni parosmijom da se podvrgnu “mirisnome treningu”, koji uključuje mirisanje ulja ruže, limuna, karanfila i eukaliptusa svakoga dana oko 20 sekundi kako bi se radilo na postepenom vraćanju njuha.